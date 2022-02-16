Міноборони Росії оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку

Міноборони Росії оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку

На кадрах десятки одиниць техніки перетинають міст через Керченську протоку.

Міноборони Росії оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку після навчань.

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На оприлюднених пропагандистським виданням ТАСС кадрах видно, як вночі ешелон військової техніки через Керченський міст повертається з окупованого Криму нібито до місць постійної дислокації.

"Ешелон з військовою технікою підрозділів ПВО (ред. - Південного військового округу) перетнув Кримський міст на шляху до пунктів постійної дислокації після завершення планових навчань", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ. Водночас Джо Байден заявив, що загроза повномасштабної російської агресії проти України і надалі є реальною. Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів, де наразі перебуває 150 тис. російських солдатів, наголосив президент США.

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