На кадрах десятки одиниць техніки перетинають міст через Керченську протоку.
Міноборони Росії оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку після навчань.
На оприлюднених пропагандистським виданням ТАСС кадрах видно, як вночі ешелон військової техніки через Керченський міст повертається з окупованого Криму нібито до місць постійної дислокації.
"Ешелон з військовою технікою підрозділів ПВО (ред. - Південного військового округу) перетнув Кримський міст на шляху до пунктів постійної дислокації після завершення планових навчань", - йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ. Водночас Джо Байден заявив, що загроза повномасштабної російської агресії проти України і надалі є реальною. Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів, де наразі перебуває 150 тис. російських солдатів, наголосив президент США.
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