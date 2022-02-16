Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Міноборони Росії оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міноборони Росії оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку

Скріншот з відео ТАСС

На кадрах десятки одиниць техніки перетинають міст через Керченську протоку.

Міноборони Росії оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку після навчань.

На оприлюднених пропагандистським виданням ТАСС кадрах видно, як вночі ешелон військової техніки через Керченський міст повертається з окупованого Криму нібито до місць постійної дислокації. 

"Ешелон з військовою технікою підрозділів ПВО (ред. - Південного військового округу) перетнув Кримський міст на шляху до пунктів постійної дислокації після завершення планових навчань", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ. Водночас Джо Байден заявив, що загроза повномасштабної російської агресії проти України і надалі є реальною. Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів, де наразі перебуває 150 тис. російських солдатів, наголосив президент США.

Читайте також:

Росія заявляє про відведення військ, але Київ та Європа сприйняли це з недовірою

Росія заявляє про відведення військ, але Київ та Європа сприйняли це з недовірою
Наступна публікація