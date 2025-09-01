- Дата публікації
Категорія
Політика
- Кількість переглядів
- 2363
- Час на прочитання
- 1 хв
Міноборони РФ показало мапу з "відрізаними" Одещиною та Миколаївщиною
Західні аналітики припускають, що мапа від Міноборони Росії може відображати реальні військові цілі Кремля.
Міністерство оборони Росії оприлюднило відео, де під час виступу начальника Генштабу Валерія Герасимова видно мапу України з позначеними «новими межами».
На це звернуло увагу видання «Агентство».
На мапі Одеська та Миколаївська області, а також частини Херсонської, Запорізької і Донецької областей, які ще залишаються під контролем України, відокремлені від решти території держави та об’єднані з окупованими районами.
Журналісти звернули увагу, що лінія, якою ці регіони «відрізані», тягнеться аж до кордону з Молдовою та Румунією.
Головний зовнішньополітичний кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов припустив, що ця мапа, «ймовірно, відображає російські військові цілі в Україні (що охоплюють половину країни, включно з Харковом та Одесою)».
Нагадаємо, 30 серпня Герасимов заявив, що від весни 2025 року російські війська захопили 3500 кв. км території України і 149 населених пунктів, а на півночі Сумщини нібито — ще 210 кв. км та 13 сіл. Також він повідомив про начебто російський контроль над 99,7% Луганської, 79% Донецької, 76% Херсонської та 74% Запорізької областей.
В Інституті вивчення війни розцінили ці заяви як частину інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на західну аудиторію. Аналітики наголосили, що російське керівництво свідомо перебільшує масштаби просування. Мета — створити враження невідворотності російського наступу та підштовхнути союзників України до тиску на Київ заради поступок.