Міноборони РФ показало мапу з "відрізаними" Одещиною та Миколаївщиною

Мапа Україні з «відрізаними» територіями під час виступу Валерія Герасимова / © скриншот з відео

Реклама

Міністерство оборони Росії оприлюднило відео, де під час виступу начальника Генштабу Валерія Герасимова видно мапу України з позначеними «новими межами».

На це звернуло увагу видання «Агентство».

На мапі Одеська та Миколаївська області, а також частини Херсонської, Запорізької і Донецької областей, які ще залишаються під контролем України, відокремлені від решти території держави та об’єднані з окупованими районами.

Реклама

Журналісти звернули увагу, що лінія, якою ці регіони «відрізані», тягнеться аж до кордону з Молдовою та Румунією.

Головний зовнішньополітичний кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов припустив, що ця мапа, «ймовірно, відображає російські військові цілі в Україні (що охоплюють половину країни, включно з Харковом та Одесою)».

Мапа України з «відрізаними» Одещиною та Миколаївщиною / © скриншот з відео

Мапа України з «відрізаними» областями

Нагадаємо, 30 серпня Герасимов заявив, що від весни 2025 року російські війська захопили 3500 кв. км території України і 149 населених пунктів, а на півночі Сумщини нібито — ще 210 кв. км та 13 сіл. Також він повідомив про начебто російський контроль над 99,7% Луганської, 79% Донецької, 76% Херсонської та 74% Запорізької областей.

В Інституті вивчення війни розцінили ці заяви як частину інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на західну аудиторію. Аналітики наголосили, що російське керівництво свідомо перебільшує масштаби просування. Мета — створити враження невідворотності російського наступу та підштовхнути союзників України до тиску на Київ заради поступок.