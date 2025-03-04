Міністерство освіти в адміністрації президента США Дональда Трампа очолила спонсорка республіканської партії та екскерівниця організації, яка виступає за рестлінг. Йдеться про Лінду Макмен.

Про це пише CNN.

Трамп зробив ліквідацію департаменту головною метою своєї адміністрації та висловив сподівання, що Макмен "залишиться без роботи", очоливши скорочення чи ліквідацію департаменту.

Сенат проголосував 51-45 за затвердження її на цю посаду. Це вже 22 кандидатура президента, затверджена палатою з моменту його інавгурації.

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп може спочатку скасовувати санкції проти Росії, а вже потім сподіватися, що президент РФ Володимир Путін піде на нові поступки американській адміністрації. Така політика буде лише демонстрацією чергової слабкості Трампа і тільки збільшить апетити Москви та Пекіна

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