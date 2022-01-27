"Мінські угоди є основою для роботи": з'явився текст декларації радників "нормандського формату"

Сторони домовилися знову зустрітися у Берліні через два тижні.
Єлисейський палац - резиденція президента Франції - представ декларацію радників глав держав і урядів "нормандського формату".
Про це інформує сайт президента Франції Еммануеля Макрона.
Йдеться про те, що у Парижі відбулася зустріч радників глав держав і урядів "нормандського формату" за участю відповідних представників міністерств закордонних справ.
"Вони підтверджують, що Мінські угоди є основою для роботи в "нормандському форматі", і залишаються відданими пом’якшенню поточних розбіжностей у майбутній роботі. Вони підтримують беззастережне дотримання режиму припинення вогню та повне дотримання заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, попри розбіжності з інших питань, пов’язаних із виконанням Мінських домовленостей", - йдеться у тексті декларації.
Також присутні обговорили важливість діяльності Тристоронньої контактної групи та її робочих груп для активізації швидкого прогресу в імплементації Мінських домовленостей.
Радники домовилися знову зустрітися в Берліні через два тижні.
Нагадаємо, сьогоднішню зустріч радників лідерів "нормандського формату" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав "реанімацією" самого "нормандського формату".
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