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Мінський зашморг: дивіться спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" 15 лютого

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Мінський зашморг: дивіться спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" 15 лютого

Суспільно-політичне ток-шоу "Право на владу" та програма "Твій вечір" продовжують спільний марафон.

Цього вечора ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями студії про пастку, в яку загнали Україну Мінські угоди.

  • Чому в Москві нібито домагаються виконання Мінських угод, але водночас руйнують їх, зокрема і через підготовку визнання так званих "ДНР"/"ЛНР"?
  • Який план виходу з глухого кута в української влади?

Гості:

  • віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,
  • народна депутатка, позафракційна, Луганська область, Вікторія Гриб,
  • політичний експерт Володимир Фесенко,
  • громадський діяч Олесь Доній,
  • правник Геннадій Друзенко
  • та інші.

Дивіться спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" у вівторок, 15 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1". Онлайн-трансляцію можна буде дивитися на сторінках ТСН.ua у Facebook та YouTube.

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