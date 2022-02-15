Мінський зашморг: дивіться спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" 15 лютого

Мінський зашморг: дивіться спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" 15 лютого

Суспільно-політичне ток-шоу "Право на владу" та програма "Твій вечір" продовжують спільний марафон.

Цього вечора ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями студії про пастку, в яку загнали Україну Мінські угоди.

Чому в Москві нібито домагаються виконання Мінських угод, але водночас руйнують їх, зокрема і через підготовку визнання так званих "ДНР"/"ЛНР"?

Який план виходу з глухого кута в української влади?

Гості:

віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,

народна депутатка, позафракційна, Луганська область, Вікторія Гриб,

політичний експерт Володимир Фесенко,

громадський діяч Олесь Доній,

правник Геннадій Друзенко

та інші.

Дивіться спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" у вівторок, 15 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1". Онлайн-трансляцію можна буде дивитися на сторінках ТСН.ua у Facebook та YouTube.