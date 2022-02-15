Мінський зашморг: дивіться спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" 15 лютого

Суспільно-політичне ток-шоу "Право на владу" та програма "Твій вечір" продовжують спільний марафон.
Цього вечора ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями студії про пастку, в яку загнали Україну Мінські угоди.
- Чому в Москві нібито домагаються виконання Мінських угод, але водночас руйнують їх, зокрема і через підготовку визнання так званих "ДНР"/"ЛНР"?
- Який план виходу з глухого кута в української влади?
Гості:
- віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,
- народна депутатка, позафракційна, Луганська область, Вікторія Гриб,
- політичний експерт Володимир Фесенко,
- громадський діяч Олесь Доній,
- правник Геннадій Друзенко
- та інші.
Дивіться спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" у вівторок, 15 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1". Онлайн-трансляцію можна буде дивитися на сторінках ТСН.ua у Facebook та YouTube.