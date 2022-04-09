"Мінського процесу не буде, і ми зможемо їх "мочити" - Арестович про закінчення війни 

Країна може відновлювати економіку.

Ця фаза війни закінчується.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю "Телеграфу".

"Наприклад, вони взяли половину ООС, ми взяли половину. Далі у них нема сил наступати. Війна стає позиційною. Вони стоять на місці, б’ють по нам і ми б’ємо по них. Однак проблема в тому, що вони мають забезпечуватися по чужій території, особливо, що стосується півдня, де це не налагоджено. Проте ми по них битимемо. Робити це буде простіше по стаціонарним цілям, ніж по колонах, що рухаються. І партизани наші воюватимуть, ми ж на своїй території. Їхнє командування постане перед дуже незрозумілою альтернативою: або стояти на місці і отримувати "люлей" від нашої авіації, ракетних військ, партизанів, або виходити, або чергова хвиля мобілізації всіх строковиків та резервістів. Але якщо ми поховали елітні підрозділи, то яка буде якість резервістів? Крім того, йде допомога від Заходу. Після Бучі та Гостомеля піде й важка допомога. Це та сама важка техніка, про яку ми так довго говорили. І у позиційній боротьбі ми матимемо перевагу. Я не бачу, як війна може продовжуватись. Інша річ, якщо вони відкочуються до зони ООС і десь на півдні, то така війна, як у нас була до цього 8 років, може тривати ще кілька років. Вони можуть дозволити собі утримувати захоплені території", - зауважив він.

Арестович переконаний, що "втім це не удари по містах, і країна може відновлювати економіку.

"Просто лінія фронту тепер буде більшою. Але й Мінського процесу не буде, і ми зможемо їх "мочити", - зауважив радник.

А з Херсону, Мелітополя та інших окупованих міст окупантів вичищатимуть.

"Є ще одна легенда про цю війну. Мовляв, поки ви там ведете переговори, ви даєте ворогові можливість перегрупуватись та зібратися з силами. Скористатися переговорами можна тільки в одному випадку: коли ми зупиняємо бойові дії, а вони підло користуються паузою. Але ми не лише не зупиняємо, ми їх інтенсифікуємо. Ми на багатьох ділянках перейшли у наступ. Крім того, напоготові вже шостий та сьомий пакети санкцій. Вони обіцяють. Поки я на полі бою не побачу, то не повірю. Але ми пам’ятаємо, що зміни накопичуються поступово, а реалізуються стрибкоподібно. Ось вони і накопичували, а після Бучі та Гостомеля почали реалізовувати. Тепер не можна бути нейтральними і говорити, що вина лежить на обох сторонах. Доводиться займати позицію", - підкреслив Арестович.

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