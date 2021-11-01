МінТОТ очолить Верещук, міністром оборони стане Резніков, - рішення фракції "Слуга народу"

Представники президентської партії у парламенті ухвалили низку кадрових рішень.

На засіданні фракції політичної партії “Слуга народу” у Верховній Раді у понеділок, 1 листопада, було прийнято низку рішень, які стосуються кадрових призначень.

Про це повідомили у пресслужбі партії.

Як йдеться у повідомленні, фракція монобільшості дійшла згоди щодо змін у складі уряду: міністерство оборони очолить Олексій Резніков, який був віцепрем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а на його місце буде призначено Ірину Верещук.

Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко має намір подати заяву про відставку, а на його посаді “слуги народу” бачать заступницю керівника офісу президента Юлію Свириденко.

Уже подав у відставку Олег Уруський, який очолював міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. У це міністерське крісло, ймовірно, пересяде голова Митної служби Павло Рябікін.

Окрім того, кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради затверджено В’ячеслава Штучного, який уже перебував на цій посаді від вересня 2019 року до липня 2020 року.

Також на засіданні обрано першим заступником голови фракції "Слуга Народу" Анатолія Мотовиловця.

Ймовірно, процедура звільнення членів уряду відбудеться у Верховній Раді у середу, 3 листопада. У четвер народні депутати голосуватимуть за призначення нових міністрів.

Нагадаємо, за попередніми результатами підрахунку голосів у Центральній виборчій комісії визначилися лідери виборів до Верховної Ради, які відбувалися у неділю, 31 жовтня, в окрузі №184 (Херсонська область) та окрузі №197 (Черкаська область). Перемагають представники партії "Слуга народу".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання