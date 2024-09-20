Італія підтримує участь Росії та Китаю в Саміті миру.

Представники агресорки Росії та Китаю мають взяли участь у новому Глобальному саміті миру. Втім, діалог повинен бути про мир, а не про капітуляцію.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє телеканал RAI.

Політик наголосив, що виступає за мирну конференцію. Своєю чергою, РФ може в ній брати участь за однієї умови - якщо має намір говорити про мир, а не висувати ультиматуми.

"Я вважаю, що Росія має бути присутня на цій конференції не з рішенням, у сенсі капітуляції і поразки України, тому що інакше це не було б мирною угодою", заявив Таяні.

З його слів, важливо, аби мир був досягнутий на справедливих для України умовах.

Як повідомлялося,"фюрер" Володимир Путін пригрозив Заходу війною через можливий дозвіл Україні бити по РФ далекобійною західною зброєю. Втім, ці погрози не зможуть бодай якось вплинути на рішення союзників.

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