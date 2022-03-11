"Мир між братами": Зеленський подякував полякам за підтримку та звернувся до білорусів

Зеленський наголосив, що між поляками та українцями зараз панує порозуміння та закликав до миру і білорусів.
Президент України Володимир Зеленський подякував полякам за підтримку та наголосив, що він від першого дня війни не сумнівався у підтримці Польщі. Також він звернувся до білорусів із закликом до миру.
Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення до президента Польщі та інших її політиків 11 березня.
"Ранком 24 лютого я не мав сумніву, хто це точно буде. Хто мені і скаже: "Брате, твій народ не залишиться з ворогом сам на сам". Так і сталося. І я вдячний за це. Польські брати і сестри з нами. І це є природньо. Просто вже за один той день – перший день війни стало ясно і мені, і усім українцям, і я впевнений – усім полякам... Стало ясно, що між нами, між нашими народами немає кордонів. Будь-яких фізичних. Будь-яких історичних. Будь-яких особистих", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що між поляками та українцями зараз панує порозуміння та закликав до миру і білорусів.
"За 16 днів цієї війни українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість у допомозі нам. Дозволяють мені сказати зараз важливі слова. Слова про те, що між нашими народами панує справжній мир. Мир між рідними. Мир між братами. І зараз я дуже хочу, щоб ці слова почули наші спільні сусіди. Білоруси. Мир між рідними. Мир між братами. Ми маємо до цього прийти і з ними! Ми прийдемо обовʼязково!", - сказав президент.
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