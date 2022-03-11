"Мир між братами": Зеленський подякував полякам за підтримку та звернувся до білорусів

Зеленський наголосив, що між поляками та українцями зараз панує порозуміння та закликав до миру і білорусів.

Президент України Володимир Зеленський подякував полякам за підтримку та наголосив, що він від першого дня війни не сумнівався у підтримці Польщі. Також він звернувся до білорусів із закликом до миру.

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Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення до президента Польщі та інших її політиків 11 березня.

"Ранком 24 лютого я не мав сумніву, хто це точно буде. Хто мені і скаже: "Брате, твій народ не залишиться з ворогом сам на сам". Так і сталося. І я вдячний за це. Польські брати і сестри з нами. І це є природньо. Просто вже за один той день – перший день війни стало ясно і мені, і усім українцям, і я впевнений – усім полякам... Стало ясно, що між нами, між нашими народами немає кордонів. Будь-яких фізичних. Будь-яких історичних. Будь-яких особистих", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що між поляками та українцями зараз панує порозуміння та закликав до миру і білорусів.

"За 16 днів цієї війни українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість у допомозі нам. Дозволяють мені сказати зараз важливі слова. Слова про те, що між нашими народами панує справжній мир. Мир між рідними. Мир між братами. І зараз я дуже хочу, щоб ці слова почули наші спільні сусіди. Білоруси. Мир між рідними. Мир між братами. Ми маємо до цього прийти і з ними! Ми прийдемо обовʼязково!", - сказав президент.

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