"Мир нам не подарують": Зеленський висловився про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наша держава заслужила жити в мирі.

Про це він заявив у новорічному зверненні до нації.

"Нехай 2025-й стане нашим роком, роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують. Але ми зробимо все, щоб зупинити Росію й закінчити війну. Те, чого хотів би кожен із нас", - сказав він.

"За кожним із нас – «Україна-мати». І вона заслужила жити в мирі. Я нам усім цього бажаю. І як Президент України, і як громадянин я буду в наступному році робити для цього все. Знаючи, що буду не один. Знаю, що пліч-о-пліч зі мною ви – мільйони українців. Сильні. Вільні. Прекрасні. Незалежні", - резюмував він.

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