"Мир не в окупації та рабстві": Епіфаній закликав українців не панікувати і у разі нападу "бути готовими дати відсіч" Росії

"Мир не в окупації та рабстві": Епіфаній закликав українців не панікувати і у разі нападу "бути готовими дати відсіч" Росії

Епіфаній наголосив, що правда – на боці українського народу а, там, де правда, там і перемога.

У зв'язку із загрозою можливого вторгнення Росії предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав українців не панікувати завчасно, але бути готовими у разі потреби "дати відсіч супротивнику".

Про це він написав у своєму Facebook.

"У час неспокою та загрози розгортання повномасштабної війни з боку Росії ми не повинні боятися, давати страху чи паніці заволодіти нашими серцями. Цієї загрози не слід недооцінювати, і тому ми, як народ, повинні бути готовими дати відсіч супротивнику, якщо він все ж таки наважиться, порушуючи закони Божі та людські, примножити свої злочини, якщо наважиться від прихованої війни, яку Москва веде проти України вже восьмий рік поспіль, перейти до війни відкритої", - зауважив митрополит.

Епіфаній наголосив, що "правда – на боці українського народу, який бореться за свій дім і свою землю, а не за чуже, за свободу, а не за поневолення". А тому, за його словами, там, де правда, там Божа допомога і перемога.

"І хоча ми готові до спротиву агресії та будемо боронити свою землю – нашою метою є не війна, а мир. Мир не в окупації та рабстві, в яких ми вже перебували протягом століть нашої історії, але мир справедливий", - зазначив він.

Предстоятель Православної Церкви України закликав 15 лютого, у свято Стрітення Господнього, у всіх храмах піднести посилені молитви за державу, за перемогу правди і справедливий мир, за наших воїнів.

Нагадаємо, у Міноборони Росії оголосили про початок відведення військ після навчань.

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