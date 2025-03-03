"Мир потрібен якомога швидше": Зеленський відповів на критику Трампа

Зеленський наголосив, що Україні потрібен "справжній мир" і українці хочуть цього найбільше.

На тлі нових звинувачень від Дональда Трампа президент Володимир Зеленський зробив нову заяву, в якій запевнив, що прагне до встановлення миру якомога швидше.

Про це глава держави написав у соцмережах.

"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами. Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом. Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше", – пише Зеленський.

Також читайте Чи планує Трамп домагатися відставки Зеленського: міністр торгівлі США відповів

Він наголосив, що Україні потрібен "справжній мир" і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує міста і села, гинуть наші люди. Водночас, Зеленський знову згадав про гарантії безпеки.

"Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.