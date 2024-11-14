Мир в обмін на території: чи погодиться на це Путін – Портников пояснив

Журналіст припустив, що навіть якщо частину умов РФ Україна змушена буде ухвалити під тиском із Вашингтона, Путін придумає нові, ще принизливіші умови, аби зірвати переговори.

Відмова України від частини своїх територій в обмін на мир не гарантує, що Путін припинить війну і забуде свої імперські амбіції.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников для "Крим. Реалії".

Портников зауважив, що на Заході частіше обговорюють, чи будуть пропозиції про відмову від територій в обмін на замороження війни висунуті новообраним президентом США Трампом та чи погодиться з ними українське керівництво. Проте ключове тут – чи погодиться на ці умови Путін.

На думку журналіста, у Путіна, схоже, немає побоювань стосовно достатності російських ресурсів, а постачання західної зброї він не боїться.

"Адже відмова від окупованих територій для Путіна – не стільки бажана мета (адже він і так ці території контролює, та ще й розширює ареал контролю), скільки лише привід для того, щоб продовжити війну. За великим рахунком, усі ці майже три роки Кремль перебуває в пошуку заздалегідь неприйнятних і принизливих для Києва умов мирних переговорів...", – пояснює журналіст

Він припустив, що навіть якщо частину цих умов Україна змушена буде ухвалити під тиском із Вашингтона, Путін придумає нові, ще принизливіші умови. Бо інакше диктаторові доведеться визнати, що він зазнав поразки.

Портников наголосив, що Путіну мало контролювати 18% території України. Він прагне завоювати принаймні, весь схід і південний схід України, про що диктатор неодноразово згадував. Решту ж України Путін, ймовірно, збирався перетворити на державу-сателіт на зразок лукашенківської Білорусі.

Журналіст попередив, що Путін скоріше за все намагатиметься зірвати будь-яку мирну угоду – навіть якщо й погодиться на переговори.

"І ймовірність відмови Кремля від перемир'я чи миру на сьогоднішній день залишається не менш реалістичним варіантом розвитку подій, ніж припинення війни після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів", – підсумував Віталій Портников.

Раніше Портников пояснив, чи може Трамп завершити війну у січні.

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