Мир в обмін на зміну влади: радники Трампа хочуть відставки Зеленського – Bloomberg

Наразі офіційних коментарів з цього приводу немає.

Частина радників президента США Дональда Трампа пропонує включити в майбутню мирну угоду щодо України пункт про відставку Володимира Зеленського.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на неназваного європейського чиновника.

За його словами, Трамп має “менш радикальні погляди”, але деякі його помічники наполягають на зміні влади в Києві як частину будь-якого врегулювання конфлікту.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Україна потребує нового керівника, якщо Зеленський “не схаменеться” і не розпочне переговори з Росією.

“За словами європейського чиновника, знайомого з перебігом переговорів, президент США, схоже, дотримується менш жорсткої позиції, ніж деякі члени його адміністрації. Проте деякі його радники наполягають на відставці Зеленського як частині будь-якої угоди”, – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Трампом Володимир Зеленський на вихідних зробив спроби відновити відносини України та США. Однак, шлях до примирення буде нелегким.

Читайте також: