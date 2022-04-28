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"Мир вже близько": Ердоган переконаний, що генсек ООН Антоніу Гутерріш позитивно вплине на вирішення війни

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"Мир вже близько": Ердоган переконаний, що генсек ООН Антоніу Гутерріш позитивно вплине на вирішення війни

Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що війна Росії проти України завершиться вже дуже скоро.

На його думку, переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша з Зеленським та Путіним мають позитивно вплинути на вирішення війни.

Про це повідомляє haberglobal.

"Ми сподіваємось, що мир вже близько. Після своїх зустрічей в Україні та Росії Гутерріш (генсек ООН - ред.)зателефонував мені і повідомив, що переговори пройшли позитивно", — сказав Ердоган.

Нагадаємо, 26 квітня генсек ООН зустрівся із Володимиром Путіним. У середу, 27 квітня, він зустрівся із Володимиром Зеленським. Під час свого візиту до України Гутерріш відвідав Бородянку під Києвом, яка пережила російську окупацію.

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