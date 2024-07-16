Мир з Кремлем: в ISW повідомили, чим для України можуть закінчитися переговори з РФ

Москва не зацікавлена у переговорах на засадах міжнародного права.

Диктатор-президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Натомість безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Проведення в Україн нещодавнє соцопитування показує, що українці масово відкидають вимоги РФ про повну капітуляцію країни. Саме це й робить умови Кремля для завершення війни абсолютно необґрунтованими та непопулярними.

Результати соціологічного опитування видання "Дзеркало тижня" на замовлення Центру Разумкова показують, що 83% респондентів відкидають заяву Путіна про те, що Київ повинен віддати під контроль РФ Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Крім того, 58% респондентів опитування заявили, що Україна не повинна закріплювати у Конституції нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус, на чому наполягає Москва.

Тим часом в ISW зауважують, що нещодавні заяви кремлівського "фюрера" - як передумови для початку "мирних" переговорів - визнати територіальні претензії Росії на чотири зазначені східні та південні області України, провести "демілітаризацію" та пообіцяти не вступати до НАТО.

"Такі жорсткі умови Москви рівнозначні капітуляції України та свідчать про незацікавленість диктатора у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських", констатують американські аналітики.

Про це також свідчить і заява речника Кремля Дмитра Пєскова, який звинуватив НАТО у нешанобливості до "головної стурбованості Росії" та зазначив, мовляв, поведінка Альянсу свідчить про відсутність підстав для мирних переговорів. Такою була реакція на заяву НАТО щодо перспектив членства України.

"Висунення Путіним ідеї повної капітуляції України, як розумної передумови для мирних переговорів, також є частиною спроби підірвати зусилля країни, що спрямовані на отримання міжнародної підтримки власних легітимних переговорних позицій. Ці позиції ґрунтуються на міжнародному праві та підкріплені ним, шляхом зміни міжнародного сприйняття логічних умов переговорів на користь Росії", - зазначають в ISW.

Фахівці вважають, що постійні спроби Росії стверджувати, що Україна відмовляється від "розумних" вимог, мають на меті виставити Київ нерозумною стороною, незважаючи на те, що законні кордони України визнані міжнародним правом з 1991 року.

Як повідомлялося раніше, в адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна зробили заяву про "зернову угоду". Нібито, ймовірність відновлення є. Втім, Москва традиційно має умови.

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