Мир за 24 години: президент Чехії пояснив, чому це неможливо

Росія не має реальної волі припиняти війну та використовує масовані удари для тиску на українське суспільство.

Президент Чехії Петр Павел прокоментував очікування від нової адміністрації США щодо швидкого завершення війни в Україні.

Свою думку він висловив в ефірі телемарафону.

“Цілком природно, що нова американська влада мала великі очікування, що все зміниться. Особливо, коли Дональд Трамп під час своєї кампанії казав, що зупинить війну за 24 години”, – зазначив Павел.

Однак він наголосив, що реальність набагато складніша.

“Коли йдеться про воєнний конфлікт між двома великими країнами, одна з яких — ядерна держава, і війна триває понад три роки, надзвичайно важко зупинити її в короткий термін. Особливо, якщо ініціатор агресії – Росія – не має бажання припиняти бойові дії”, – пояснив чеський лідер.

За його словами, переговори щодо припинення вогню можуть зайняти багато часу, а досягнення повноцінної мирної угоди – ще довше.

“Росія використовує всі засоби, щоб посилити тиск на українське суспільство, зокрема масовані удари, як це було під час атаки на Одещину. Вона хоче змусити українців тиснути на владу для укладення компромісної угоди”, – зазначив Павел.

Проте, на його думку, така стратегія Кремля провалиться.

“Навпаки, атаки лише зроблять українців більш рішучими, замість того, щоб змусити їх піти на поступки”, – підсумував він.

Нагадаємо, Чехія залишається надійним союзником України та продовжить підтримку у боротьбі з російською агресією.

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