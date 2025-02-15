"Мир завдяки силі": Зеленський закликав Палату представників Конгресу США продовжити військову підтримку

Глава держави наголосив, що ціна, яку платять союзники, підтримуючи Україну, може бути значно більшою, якщо Росія атакує Європу.

У Мюнхені президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з конгресменом Майком Тернером.

Про це інформує у повідомленні сайт Офісу президента України.

Глава держави подякував за незмінну двопартійну підтримку українського народу в боротьбі проти російської агресії.

Президент наголосив, що ціна, яку платять союзники, підтримуючи Україну, може бути значно більшою, якщо Росія атакує Європу. Саме тому так важливо зараз максимально допомогти нашій державі, продовжити військову підтримку та досягти гарантованого й тривалого миру на основі підходу "мир завдяки силі".

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та результати захисної операції в Курській області. Також він окремо розповів про загрози, які створює участь Північної Кореї у реальних бойових діях із подальшим експортом війни в Тихоокеанський регіон, який є стратегічним безпековим інтересом США.

Одна з ключових тем зустрічі — продовження оборонної допомоги Україні, напрацювання законодавчих ініціатив на підтримку нашої держави та забезпечення надійних гарантій безпеки.

Окремо йшлося про розвиток економічного та високотехнологічного оборонного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери держав обговорили справедливе закінчення війни.

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