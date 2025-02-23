Мирна домовленість "дуже близько": в США сказали, що повинні зробити сторони конфлікту

Сполучені Штати максимально наблизились до підписання мирної угоди між Україною та Росією, але тепер сторони повинні піти на певні поступки.

Про це заявив спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф у неділю, 23 лютого, в ефірі телеканалу CNN.

Віткофф не розкрив умови мирної угоди, але підкреслив, що будь-яка домовленість передбачає, що кожна зі сторін готова чимось поступитися заради досягнення миру, "чи то територіальні поступки, чи то економічні".

"Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент [Дональд Трамп – ред.] робить найкраще. Він об’єднує людей. Він допомагає їм усвідомити, що шлях до миру — це поступки та досягнення компромісу", – заявив спецпредставник Трампа.

Він запевнив, що скоро світ побачить "дуже гарний результат".

"Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати. Стамбульська угода може бути орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та РФ", – додав Віткофф.

Він також зауважив, що Трамп не порушує домовленостей, тому, якщо РФ наважилась би вдертися до однієї з країн-членів НАТО, США захищали б своїх союзників, згідно зі статтею 5 Уставу Альянса.

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Стамбульська угода, про яку згадав Віткофф, це проєкт мирних домовленостей, який Україна та РФ обговорювали у квітні 2022 року, що пропонував неприйнятні умови для України, як то зменшення армії, відмову від територій та підтримки Заходу, а також витрати на відновлення Донбасу, який залишався під контролем РФ.

Віткофф зауважив, що Трамп має намір стати "президентом-миротворцем" у війні між Росією та Україною, яка "була спровокована".

"Тоді були всілякі розмови про вступ України до НАТО. Це фактично стало загрозою для росіян, і ми маємо прийняти це. Як би там не було, росіяни дали зрозуміти, що вони готові припинити це. Це були дуже, я б сказав, переконливі та суттєві переговори", – сказав Стів Віткофф.

Нагадаємо, керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна прагне справедливого миру "із залізобетонними гарантіями безпеки". За його словами, влада не готова до компромісів щодо незалежності, територій чи суверенітету.

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