Мирна угода між Україною та РФ: ексміністр Кулеба оцінив, чи спрацює вона

Президент США Дональд Трамп може змусити Україну та Росію домовитися про припинення вогню, однак буде надто складно це втримати. Нова мирна угода працюватиме так само, як Мінський та Нормандський формати.

Таку думку ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у подкасті на YouTube-каналі Gabrielius Landsbergis.

"Чи вірю я в те, що Трамп може змусити обидві сторони домовитися про припинення вогню? Вірю, що це можливо. Чи буде можливим утримання припинення вогню? Вважаю, що це буде занадто складно", – висловився Кулеба.

За словами ексміністра, він не вірить, що Трамп покладе край цій війні.

Також читайте Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів

"Чи завершить Трамп війну? Я не вірю в це, тому що війна завершиться, тільки якщо Путін сприйме українську незалежність і той факт, що Україна належить Заходу", – переконаний Кулеба, додавши, що таке сприйняття малоймовірне.

Він вважає, що потенційні нові мирні домовленості не працюватимуть іншим шляхом, ніж Мінський і Нормандський формати.

"Ми всі пам'ятаємо, як працювали "мінський" процес і формат "норманді". Думаю, що немає жодних причин вірити в те, що потенційні домовленості, якщо будуть досягнуті, працюватимуть якимось іншим шляхом, ніж це було з Мінським форматом і "норманді", – сказав колишній очільник МЗС.

Він також сказав, що українці не погодяться на мирну угоду без повернення територій, припинення бойових дій та обстрілів усієї території країни.

Кулеба зазначив, що неприйнятні для України варіанти мирних угод сприятимуть радикалізації її суспільства. А це може призвести до того, що погодившись на такий мир, політики поставлять під загрозу своє власне життя.

"У нас не має бути жодних ілюзій щодо того, що включення Путіна до мирної угоди стримає його спроби розгойдування України зсередини країни", – наголосив ексміністр.

До слова, на думку керівниці "Центру підтримки аеророзвідки" Марії Берлінської, результати розмови Трампа та Путіна вказують на те, що умови закінчення війни, які початково запропонують Україні, будуть неприйнятними і багато в чому принизливими.