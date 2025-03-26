Мирна угода України та Росії: Трамп зробив гучну заяву

Російський диктатор-президент Володимир Путін може затягувати час в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною. Втім, незважаючи на це це Кремль врешті-решт хоче покласти край війні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Politico.

Відповідаючи на запитання репортера американської кабельної телекомпанії Newsmax, чи вважає він, що Москва зволікає з домовленостями щодо припинення вогню, Трамп допустив такий сценарій. Він висловив думку про те, що "Росія хоче покласти край" широкомасштабній військовій агресії проти України.

"Але можливо, вони зволікають", - визнав Трамп.

З його слів, він використовував ту саму тактику у своїх минулих справах, щоб виграти час.

"Я робив це роками... Ви знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити зовсім, я не впевнений", - пояснив американський президент.

При цьому Трамп знову висловив думку, що Україна та РФ хочуть завершення війни.

"Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі", - сказав Трамп.

Він знову озвучив оцінку стосовно втрат обох сторін у війні. Очільник Білого дому наголосив, що середньому 2,5 тис. військовослужбовців щотижня. Та наголосив, що "просто хоче, щоб це припинилося".