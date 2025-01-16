Мирна угода з Росією: у Трампа допустили зняття санкцій

Сенатор Марко Рубіо висловився про можливість зняття санкцій з Росії в разі досягнення мирної угоди між США та РФ. Таке рішення може мати серйозні наслідки для міжнародної політики та безпеки, зокрема для України, яка бореться з агресією з боку Росії.

Кандидат на посаду державного секретаря США Марко Рубіо заявив, що зняття санкцій з Росії має бути частиною розмови про досягнення мирного врегулювання щодо війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Рубіо наголосив, що обраний президент США Дональд Трамп та його уряд прагнуть, щоб "смерті припинилися".

"Дуже важко досягти домовленості або угоди, яка починається з припинення вогню і закінчується мирною угодою, якщо обидві сторони не мають певних важелів впливу", – додав політик.

Він зазначив, що водночас сторони мають деякі важелі впливу, які існують поза військовими можливостями. У цьому контексті Рубіо нагадав, що проти Росії діє значна кількість американських санкцій, які продовжують зростати і розширюватися.

"Це має бути частиною цієї розмови з погляду досягнення мирного врегулювання", – сказав кандидат на посаду держсекретаря.

Він також акцентував на важливості пам’ятати про довгострокову безпеку і стабільність для України після завершення війни.

"Навіть якщо конфлікт закінчиться, Україна повинна бути здатною захистити себе. Я наголошував на цьому ще 2014 року, коли Сполучені Штати, за адміністрації Обами, вирішили не надавати Україні зброю, і я думаю, що ми втратили можливість", – зазначив Рубіо.

Нагадаємо, Рубіо також заявляв, що Україна і Росія повинні піти на поступки задля закінчення війни. Він назвав нереалістичним повернення Україною всіх окупованих територій.

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