Мирні переговори чи капітуляція України: ISW про те, чого насправді хоче Кремль

В Москві заявляють, мовляв, "альтернативи" російській перемозі в Україні немає.

Агресорка Росія продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Кремль цікавить лише капітуляція українського уряду та знищення України як держави.

Про це йдеться звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики як приклад наводять інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського журналістам New Yorker про План перемоги України. Під час розмови заявив, що РФ не зацікавлена у припиненні війни на будь-яких розумних умовах та симулює інтерес до переговорів. За словами Зеленського, Київ запросив Москву взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі.

Зокрема, днями речник кремлівського "фюрера" Дмитро Пєсков заявив, що "альтернативи" російській перемозі в Україні немає. Таким чином він повторив небажання РФ вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України, наголосили в ISW. Окрім того, Пєсков назвав НАТО та Захід "колективним ворогом". Також речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляа, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті або будь-яких "таких самітах".

Таким чином в ISW вважають, що Кремль не зацікавлений у сумлінних мирних переговорах з Україною.

"Москва використовуватиме концепцію "мирних планів" і "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід чинити тиск на українську державу з метою домогтися запобіжних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосили аналітики Інституту.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні. Глава держави зазначив, що Україна має небагато часу.

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