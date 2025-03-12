Мирні переговори між Україною та РФ: Ердоган виступив з пропозицією

Президент Туреччини сподівається, що Кремль погодиться на 30-денне припинення вогню в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "позитивною та важливою новиною" згоду України на 30-денне припинення вогню з Росією. Він додав, що сподівається на "конструктивну" реакцію Москви.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час спільної пресконференції з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском у середу, 12 березня, Ердоган наголосив, що позиція Туреччини щодо війни в Україні "була дуже чіткою від першого дня" вторгнення.

"Ми не хочемо більше кровопролиття і сподіваємося, що наші два сусіди завершать війну справедливим миром", – заявив президент Туреччини.

Він повторив пропозицію провести у своїй країні будь-які мирні переговори, "якщо події останніх днів змусять Росію та Україну сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про поїздку американської делегації до Росії для переговорів щодо припинення бойових дій в Україні. Водночас він висловив сподівання, що Москва погодиться на припинення вогню, та пригрозив фінансовими санкціями у разі відмови Кремля.

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