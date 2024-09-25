Мирні переговори РФ і України: у Німеччині назвали ключові моменти

У Німеччині окреслили ключові моменти для можливих мирних переговорів щодо припинення війни РФ в Україні.

Про це заявила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок, повідомляє Spiegel

"Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки. Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни", – заявила міністерка.

Бербок привітала те, що "все більше і більше наших партнерів у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні". З її слів, не можна просто спостерігати, "як Росія знищує решту України".

Вона також звернулася до проблеми викрадення і катування РФ українських дітей та наголосила, що вони мають бути повернені до своїх родин. Звертаючись до посла Росії в ООН Василія Небензі, Бербок сказала: "Ви можете обманювати себе. Найсильніша людина у вашій країні може ховатися за викраденими дівчатами-підлітками. Але ви не можете обдурити світ".

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц пояснив, чому проти далекобійних ударів по Росії. З його слів, "на це вагомі причини". Втім, не уточнив, про що саме йдеться.

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