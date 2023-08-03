Мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії: Індія заявила, що візьме участь у засіданні

Ще одна країна візьме учать у засіданні.

Індія візьме участь у засіданні щодо мирних переговорів із закінчення війни Росії проти України, яке відбудеться вже через кілька днів у Саудівській Аравії.

Про це пише The Guardian з посиланням на МЗС Індії.

Як зазначається, Індія візьме участь у мирних переговорах щодо України, які пройдуть у Саудівській Аравії з 5 по 6 серпня, заявив представник Міністерства закордонних справ під час брифінгу в четвер.

Наразі подробиць цього не повідомляють.

Мирні переговори в Саудівській Аравії: що відомо

30 липня, в Офісі президента України підтвердили, що в Саудівській Аравії відбудеться міжнародна зустріч за участі представників десятків країн світу щодо мирного плану Володимира Зеленського.

Участь у цьому засіданні візьме велика кількість західних держав-союзниць України. Зокрема у США також підтвердили, що їхній представник прибуде туди.

Також участь у цих переговорах ймовірно можуть взяти Південна Корея та Китай. Росію на цей міжнародний захід не запросили.

Читайте також: