Мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії: Індія заявила, що візьме участь у засіданні

Ще одна країна візьме учать у засіданні.
Індія візьме участь у засіданні щодо мирних переговорів із закінчення війни Росії проти України, яке відбудеться вже через кілька днів у Саудівській Аравії.
Про це пише The Guardian з посиланням на МЗС Індії.
Як зазначається, Індія візьме участь у мирних переговорах щодо України, які пройдуть у Саудівській Аравії з 5 по 6 серпня, заявив представник Міністерства закордонних справ під час брифінгу в четвер.
Наразі подробиць цього не повідомляють.
Мирні переговори в Саудівській Аравії: що відомо
30 липня, в Офісі президента України підтвердили, що в Саудівській Аравії відбудеться міжнародна зустріч за участі представників десятків країн світу щодо мирного плану Володимира Зеленського.
Участь у цьому засіданні візьме велика кількість західних держав-союзниць України. Зокрема у США також підтвердили, що їхній представник прибуде туди.
Також участь у цих переговорах ймовірно можуть взяти Південна Корея та Китай. Росію на цей міжнародний захід не запросили.
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