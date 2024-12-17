Мирні переговори та закінчення війни: чи готова Україна піддатися зовнішньому тиску

У США зазначають про певний прогрес, а Україна бачить чіткі умови щоб сісти за стіл переговорів

Початок мирних перемовин та припинення вогню, теми які обговорюють у політичних колах України та Заходу. Кожен пропонує свої варіанти та має певні сценарії подальшого перебігу подій.

ТСН.ua зібрав останні заяви політиків щодо початку мирних переговорів та закінчення війни в Україні.

Прогрес у "припиненні війни" від Трампа

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час виступу перед журналістами у Флориді, 16 грудня, розповів про невеликий прогрес у "припиненні війни" та очікування від Зеленського та намір вступити в контакт із Путіним.

Головний республіканець США заявив, що його команда намагається "зупинити жахливу війну, яка триває в Україні".

"Ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна й непроста. Людей вбивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив…. Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії, Україні ", – сказав Трамп.

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Також, новообраний президент США висловився намір вступити в контакт із Путіним задля припинення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що нині між командами його та Трампа триває активна робота.

"Це поки що знайомство. Він не може відповідати на багато речей з погляду своїх юридичних можливостей, поки не було інавгурації нового президента США. Поки цього не було, ми працюємо з Білим домом, з президентом Байденом. Вони зараз збільшують кількість рішень, пакетів. Шкода, що вони збільшують це зараз, під кінець терміну (Байдена – ред.)", – зауважив глава держави.

Він сподівається, що команда Трампа підтримуватиме Україну і не зупинить американську допомогу.

"Готовність" до укладання угоди

Під час виступу у Флориді Дональд Трамп заявив про те, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін мають бути готовими укласти угоду задля припинення війни.

"Занадто багато людей гине. Це війна, і людей вмирає занадто багато. Ми будемо розмовляти з президентом Путіним і президентом Зеленським. Потрібно укласти угоду", – заявив Трамп.

Президент США водночас зазначив, що іншою стороною угоди має бути Росія.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначав, що США та країнам Європи слід примушувати до мирних перемовин між Києвом і Москвою саме Російську Федерацію, а не Україну.

"Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – висловився Сікорський.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що Німеччина може відігравати "певну роль" у забезпеченні потенційної мирної угоди між Росією та Україною. Втім, наразі невідомо, в якому форматі це відбуватиметься.

Умова для проведення переговорів

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, заявив, що переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у Росії забракне ресурсів продовжувати війну. Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові.

Як зауважив політик, миру не буде, якщо Росію не примусити до нього.

"Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої та наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", – акцентував посадовець.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову. розповів, що люди, які постійно говорять про переговори, не розуміють, що це за війна.

За його словами, Росія відверто говорить про те, що вона готова до негайних переговорів. Але у неї є "чіткі умови для України:

віддаєте нам те, що ми зафіксували (4 області + Крим);

віддаєте нам свою суверенність;

повертайте на територію України домінування російської мови, російської культури, російської церкви;

обирайте собі проросійський уряд, як у Грузії тощо".

На думку радника керівника ОПУ, якщо погодитися на такі поступки, то слід говорити не про переговори, а про капітуляцію. На його думку, сьогодні немає можливості провести переговори. Про це можна говорити медійно, але позиції сторін абсолютно неспівставні.

Він наголосив – з Росією можна домовитися тільки через інструменти примусу, про які постійно говорить президент України. Політик додав, що примус може бути тривимірний:

мілітарний – дати зі складів достатньо зброї;

економічний – посилити санкції;

дипломатичний – інструменти впливу на інші країни.

"Відкриті двері" від Угорщини

Прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що саме Угорщина "відчинила двері" до змістовних переговорів про мир. Такого висновку він дійшов після візиту до столиці Туреччини Анкари у четвер, 12 грудня, де він зустрівся з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Звіт з Анкари. Пів року тому про мир ніхто й чути не хотів, тепер про нього всі говорять. Ми відчинили двері, і тепер можна починати змістовні переговори. Це найбільше досягнення угорського головування в ЄС", – написав Орбан у своїй соцмережі Х.

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Про це стало відомо після того, як політик зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Під час розмови йшла мова про так зване "Різдвяне перемир’я".

"Різдвяного перемир’я" не буде

З огляду на наближення Різдва прем'єр-міністр Віктор Орбан запропонував “гуманітарний крок”, який передбачав припинення вогню на кілька днів і масовий обмін полоненими, щоб “сотні або навіть тисячі людей могли провести свято вдома і з сім'ями, і принаймні ніхто не загинув би в дні припинення вогню”.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зауважив, після телефонної розмови Орбана з Путіним, пропозиція “різдвяного перемир’я” від Угорщини “лежить на столі” і начебто одна сторона [очевидно, мається на увазі Росія] її розглянула і вважає прийнятною, а Україна – ні. Зокрема, Орбану відмовили в телефонній розмові із Зеленським.

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан насправді не пропонував жодного "Різдвяного перемир’я" між Україною та Росією.

Він зауважив, що Росія не зацікавлена у жодному припиненні вогню, а заяви щодо пропозицій про "різдвяне перемир’я" є піар-демаршем Орбана та інформаційною операцією.

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У РФ відреагували на це, зокрема постпредставник Росії в ООН Василь Небензя, заявив, що Росію не влаштують жодні сценарії із заморожуванням конфлікту в Україні.

Він "обґрунтував" свою заяву тим, що Україна нібито відмовилася від пропозиції Угорщини щодо встановлення "різдвяного припинення вогню", що свідчить про "небажання Києва рухатися до миру".

"Небажання Києва рухатися до миру виявилося у відмові від пропозиції Угорщини щодо встановлення різдвяного припинення вогню", – сказав Небензя.

Примарний компроміс

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що Україні "доведеться піти на часткові територіальні втрати" для завершення війни.

Пеллегріні переймається тим, що коли війна в Україні закінчиться, то до Словаччини "можуть потрапити зброя і різні групи людей".

Політик запевнив, що його думка ґрунтується на інформації про ситуацію на фронті, яку він нібито отримує щодня. Також він закликав Україну та РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

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Таким чином Пеллегріні повторив наративи Кремля. Адже російський диктатор Путін неодноразово заявляв, що готовий на так звані "переговори", якщо йому дозволять залишити за собою всі окуповані території, і частини Запорізької, Херсонської та Донецької областей, які ворог ще не захопив.

Справедливий мир для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який прибув з візитом до України 17 грудня, закликав світ не спекулювати на можливій поразці України. Зокрема, політик звернувся до усіх лідерів західного світу із закликом підтримати Україну "в цей час, як ніколи раніше".

Туск підкреслив, що Україна успішно захищається від російського нападу "всупереч деяким негідникам" і зазначив, що світ стоїть перед великою грою за майбутнє України, Польщі та Європи.

"Ми всі без винятку повинні підтримати Україну в цей час більше, ніж будь-коли раніше, заради миру, якого ми всі очікуємо. Ніхто не хоче миру більше за Україну. Ми це знаємо. І в ЄС ніхто не хоче миру більше за Польщу зі схожих причин", – сказав Туск.

На цій же зустрічі президент України Володимир Зеленський зазначив, що його країна потребує справедливого миру. Зокрема, важливим аспектом є взаємопідтримка України та Польщі.

Згодом, польський прем'єр-міністр запевнив, що якби вступ України до ЄС і НАТО залежав лише від Польщі, це не тривало б більше одного дня. Він зауважив, що головування його країни в Європейському Союзі означатиме посилення роботи над вступом України до ЄС і НАТО.

Зеленський про закінчення війни за добу і вступ до ЄС і НАТО за день

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа про закінчення війни за 24 години, а також відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про вступ України до ЄС і НАТО за день.

"Один Дональд сказав, що може закінчити війну за добу, сьогодні другий Дональд сказав, що якби вступ України до ЄС та НАТО залежав від Польщі, то питання вирішилось за один день... Хто знає, може в наступному році ми можемо розраховувати і на перше, і на друге", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про ймовірні сценарії закінчення війни в Україні.

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