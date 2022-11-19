“Мирні переговори” від РФ: Подоляк нагадав про помилку 2014 року

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нагадав, що речник господаря Кремля Дмитро Пєсков, який нібито пропонує переговори з Україною, є військовим злочинцем та співучасником геноциду українського населення. Його заяви є не більш, ніж елемент інформаційної кампанії.

Про це він заявив у суботу, 19 листопада, в інтерв'ю телеканалу "Freeдом".

“Російська Федерація ніколи не пропонує жодних переговорів, а використовує слово "переговори" в інформаційній кампанії для того, щоб сказати, ми тут [в Україні] вбиваємо масово людей, руйнуємо енергетику, і ми хочемо миру. Нам напряму вони не пропонують мир”, - наголосив Подоляк.

За його словами, мир складається з двох фаз — закінчити обстрілювати крилатими ракетами територію України і вивести свої війська з території суверенної держави. Лише після цього, каже він, можна пропонувати мирні переговори.

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“Насправді Росія пропонує або/або. Або ви сідаєте за стіл переговорів і приймаєте хоча би тимчасове перемир’я, а ми тим часом потренуємо свої війська, будемо розказувати, що ви продовжуєте бомбити дітей Донбасу, і після того, як знайдемо зброю, почнемо новий етап війни... Або ви відразу приймаєте наш ультиматум і ми зафіксуємо території, які анексуємо”, - описував “мирні” пропозиції від Росії радник голови ОП.

Подоляк зауважив, що у 2014 році Україна допустилася помилки, погодившись на концепцію, запропоновану зовнішніми партнерами — віддати Крим і частину Донбасу в обмін на стабільний мир.

“За цю помилку ми платимо сьогодні тисячами життів мирних громадян і військових. Цю помилку ми не повторимо. Росія повинна програти, це єдиний спосіб закінчити війну”, - заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що замість пропозицій передчасних мирних переговорів з Росією, що не прагне мирного процесу, метою партнерів має бути перемога України, яка принесе стійкий та справедливий мир на європейський континент.

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