Мирні переговори з Росією: пріоритетом стали гарантії безпеки для України — NYT

Після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа, який обіцяє швидко завершити війну в Україні, у майбутніх мирних переговорах з Росією пріоритетом для Києва стало отримання гарантій безпеки від подальшої агресії, а не кінцева лінія припинення вогню.

Про це пише у середу, 13 листопада, видання The New York Times з посиланням на двох високопоставлених українських чиновників.

“Переговори мають ґрунтуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого”, – цитує видання голову комітету Верховної Ради України з питань оборони та розвідки Романа Костенка.

Також читайте Війна чи перемовини?: до чого готується Путін і коли можливий масований обстріл

Інший високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, прямо заявив, що територіальне питання є надзвичайно важливим, але другорядним питанням. “Перше питання — це гарантії безпеки”, - сказав він.

Роман Костенко також додав, що Київ формально ніколи не відмовиться від претензій на окуповані Росією території у межах кордонів 1991 року.

У виданні припустили, що такий підхід Україна буде використовувати, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, за якою Росія збереже контроль над українською землею.

Якими будуть гарантії безпеки

У публікації нагадали, що Україна мала гіркий досвід припинення вогню в 2014 і 2015 роках під час протистояння на Донбасі з підтримуваними Росією силами. Тоді припинення вогню не завадило продовженню бойових дій, які точилися вісім років до повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.

Офіційні особи в Києві домагалися членства в НАТО як гарантії від нових нападів з боку Росії. Західні офіційні особи дали зрозуміти, що хочуть вступу України до НАТО, але не за прискореним графіком.

Офіційні особи в Києві також заявили, що потужний арсенал звичайних озброєнь, який має надати Захід, дозволить Україні швидко завдати удару у відповідь, слугуючи стримуючим фактором для відновлення бойових дій.

Коли можуть розпочатися переговори

Депутат Держдуми РФ від путінської партії “Единая Россия” вважає, що Росія може погодитися на припинення вогню на лінії фронту наступної весни, якщо українців витіснять з Курської області РФ.

"Все буде базуватися на фактах. Все, що ми маємо, — наше; все, що є в України, – це українське”, - сказав він.

Також читайте Росія готова розпочати переговори з Україною після звільнення Курської області — джерела росЗМІ

На думку деяких прихильників жорсткої лінії Москви, спірні моменти, включаючи територіальні претензії, роблять врегулювання до наступної весни малоймовірним.

“Нам буде важко дійти згоди саме тому, що навіть наша найм’якша позиція передбачає додаткові територіальні поступки з боку України”, – сказав Костянтин Малофєєв, консервативний бізнесмен, пов’язаний із Кремлем.

Високопоставлений український чиновник сказав, що Київ хотів би переконатися, що будь-яка лінія припинення вогню не зашкодить економічному відновленню країни після війни, наприклад, залишивши промислові зони занадто небезпечними для інвестицій.

За словами офіційних осіб, ширина демілітаризованої зони — буферної зони між двома арміями — також буде ключовим фактором.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що будь-яка мирна угода, укладена новообраним президентом США Дональдом Трампом, яка дозволить президенту Росії Володимиру Путіну заявити про свою перемогу в Україні, зашкодить інтересам Сполучених Штатів.

Поштовхи до капітуляції... Як Трамп збирається закінчити війну в Україні?

Читайте також: