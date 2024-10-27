Мирні пропозиції Китаю та Бразилії будуть інтегровані в українську формулу миру — Єрмак

Голова ОП не уточнив, коли відбудеться другий Саміт миру.

Президент України Володимир Зеленський буде готовий розглянути мирні пропозиції інших країн, зокрема Китаю та Бразилії, щоб інтегрувати їх в українську формулу миру.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

“На початку листопада ми завершимо нашу формулу миру, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку”, - зазначив він.

За словами голови Офісу президента, на позицію Росії не потрібно зважати.

“Ми не можемо будувати мирну пропозицію, дозволяючи на себе впливати тим, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку Глобального півдня для переговорів з Росією”, - наголосив Єрмак.

При цьому він не став уточнювати, коли саме відбудеться другий Саміт миру, зазначивши, що для цього повинні виникнути “відповідні умови” та висловивши сподівання, що це станеться “якомога швидше”.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що другий Глобальний саміт миру у листопаді 2024 року не відбудеться.

Шольц хоче запросити Росію на Саміт миру

Читайте також: