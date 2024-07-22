"Мирні візити" Орбана до Путіна і Сі Цзіньпіна: ЄС готує потужну відповідь

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу міркують над реакцією на "мирні" поїздки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росі і Китаю, а також на позицію країни щодо ролі ЄС в Україні.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.

"Сьогодні я проведу закриту зустріч лише за участю міністрів, щоб обговорити, що відбулося впродовж минулих тижнів у контексті візиту в Київ, Москву та Пекін прем’єр-міністра Орбана, і промову на Раді Безпеки ООН, де його міністр закордонних справ звинуватив ЄС у "підштовхуванні" війни", - наголосив Боррель.

Політик назвав дії Будапешта та зокрема Орбана - "неприйнятними".

"Ми обговоримо подію і позиції, зайняті угорським урядом", - заявив Боррель.

Очільник європейської дипломатії наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну та прагне завершити цю війну на основі Хартії ООН.

Зазначається, що деякі країни-членкині хочуть, щоб блок зайняв більш жорстку позицію щодо Угорщини. Зокрема, бойкот або зниження рівня участі міністрів у неформальній зустрічі в Будапешті наприкінці серпня.

Нагадаємо, після "мирних візитів" Орбан передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні. За його словами, США, Європа, Китай і Туреччина "можуть зіграти вирішальну роль як посередники" у війні. Зокрема, особливу роль він надав експрезиденту США Дональду Трампу, який "прихильний до миру".

Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала візит Орбана до Москви. Місію політика вона назвала "умиротворенням". З її слів, дехто підіграє Москві.

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