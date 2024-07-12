"Мирні візити" Орбана до Росії і Китаю: Зеленський прокоментував

Президент каже, що не знав про наміри угорського прем'єра.
Президент України Володимир Зеленський натякнув, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має достатньо впливу для здійснення переговорів щодо врегулювання війни в Україні.
Про це глава держави сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє "ЄП".
"З повагою до всіх країн – великих і малих, та ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори. Для цього потрібно мати певну владу", – додав президент.
Коментуючи "мирні місії" угорського прем'єра, Зеленський наголосив, що не знав про наміри Орбана вирушити до Росії для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним чи Китаю - після його візиту до України.
"Питання в тому, куди він поїде завтра? Я не знаю. Можливо, знову приїде до України", - висловився президент.
Нагадаємо, Financial Times з посиланням на власні джерела пише, що лідери ЄС готують відповідь на "зовнішньополітичні прогулянки" Віктора Орбана до Москви. Адже його спроби проводити "позаштатну дипломатію" суперечать договорам блоку.