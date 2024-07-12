"Мирні візити" Орбана до Росії і Китаю: Зеленський прокоментував

Президент каже, що не знав про наміри угорського прем'єра.

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має достатньо впливу для здійснення переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Про це глава держави сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє "ЄП".

"З повагою до всіх країн – великих і малих, та ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори. Для цього потрібно мати певну владу", – додав президент.

Коментуючи "мирні місії" угорського прем'єра, Зеленський наголосив, що не знав про наміри Орбана вирушити до Росії для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним чи Китаю - після його візиту до України.

"Питання в тому, куди він поїде завтра? Я не знаю. Можливо, знову приїде до України", - висловився президент.

Нагадаємо, Financial Times з посиланням на власні джерела пише, що лідери ЄС готують відповідь на "зовнішньополітичні прогулянки" Віктора Орбана до Москви. Адже його спроби проводити "позаштатну дипломатію" суперечать договорам блоку.

11 умов Орбана: що виторгував прем'єр Угорщини на зустрічі із Зеленським?

Читайте також: