Мирний договір і вибори: нардепка розповіла про дискусії в кулуарах влади

Без укладання мирної угоди провести вибори в Україні буде неможливо.

В кулуарах української влади уже говорять про підготовку до виборів, а в парламентському профільному комітеті готують зміни до Виборчого кодексу.

Про це повідомила народна депутатка від партії “Слуга народу” Анна Скороход в ефірі Вечір.LIVE.

“Я знаю, що в комітеті готуються якісь зміни до Виборчого кодексу. Ми розуміємо, що будуть вноситися зміни і до реєстру виборців. Як не крути, щось вже відбувається”, - сказала вона.

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За словами Скороход, проведення виборів пов’язують із підписанням мирного договору, який зупинить війну в Україні.

“Як тільки буде підписано мирний договір, а цього очікують найближчим часом, то на нас чекають президентські, а потім парламентські та місцеві вибори”, - стверджує нардепка.

При цьому вона наголосила, що “нам потрібне перезавантаження”, але без мирної угоди, за її словами, вибори будуть неможливими.

“Якщо буде стояти питання про проведення виборів до підписання мирної угоди, то тут стоїть питання, як юридично забезпечити участь у виборах для всіх — і для військових в тому числі”, - зауважила Анна Скороход.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що наступні президентські вибори в Україні відбудуться після закінчення воєнного стану.

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