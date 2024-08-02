"Мирний план" Китаю і Бразилії: країни зробили заяву про "врегулювання" війни

Країни виступають за політичне врегулювання "кризи" в Україні.

Пекін заявив, що так званий "консенсус" Китаю та Бразилії - план щодо врегулювання війни в Україні - нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.

Про це заявив спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей під час поїздки до Бразилії, повідомляє МЗС Китаю.

Зазначається, що Пекін та Бразіліа спільно опублікували так званий консенсус із шести пунктів щодо просування політичного врегулювання "української кризи" - так в обох країнах називають війну РФ в Україні.

"Ця заява здобула підтримку понад 110 країн", - сказав Лі під час переговорів із головним радником президента Бразилії з питань міжнародної політики Чельсо Аморімом.

За словами Лі, КНР готова зміцнювати контакти й координацію з Бразилією щодо політичного врегулювання "кризи в Україні".

Своєю чергою, Аморім висловив готовність влади Бразилії до взаємодії з Китаєм із метою просування "консенсусу з шести пунктів" та створення умов для врегулювання "української кризи".

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, чи прийняла Україна "мирний план" Китаю. З його слів, країна ніколи "не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити мовою ультиматумів".

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