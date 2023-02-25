"Мирний план" Китаю: Кулеба розповів, з чим не погоджується Україна

Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни, проте документ ще вивчають.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили фінальну версію плану минулої ночі, що було ранком у Пекіні. Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось - який пов'язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції - важливий інструмент. Але загалом, це цікавий документ", - сказав Кулеба.

Міністр знову наголосив, що документ треба вивчити і зробити висновки.

"Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що представлений Китаєм "мирний план" — це не декларація або резолюція, а лише думки. Він вважає позитивним той факт, що Китай почав говорити про Україну. На думку президента, ініціатором будь-яких мирних ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна, але так званий мирний план Китаю — важливий сигнал, що вони збираються брати участь у цьому процесі.

Що відомо про "мирний план" від Китаю

"Мирний план" Китаю містить 12 принципів, які, на переконання влади, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова "конфлікт" та "українська криза".

Зокрема, у документі Китай закликав:

до припинення вогню та бойових дій

усі сторони забезпечити експорт продовольства у межах зернового коридору

усі сторони повинні протистояти перетворенню світової економіки на зброю

припинити запровадження односторонніх санкцій

уникати подальшої ескалації кризи та виходу її з-під контролю

до якнайшвидшого відновлення діалогу між рф та Україною

до поваги до законних інтересів у сфері безпеки всіх країн

міжнародне співтовариство взяти участь у реконструкції зони конфлікту

протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї

врегулювати гуманітарну кризу та запобігти її розростанню

"Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням або розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки і занепокоєння всіх країн слід сприймати серйозно і належним чином розглядати. Немає простого розвʼязання складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення загальної, всеосяжної, кооперативної та стійкої безпеки та памʼятаючи про довгостроковий мир та стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки", — йдеться у документі.

Китай оприлюднив свій "мирний план" для закінчення війни в Україні