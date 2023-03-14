"Мирний план" Китаю показує, що він координує всі дії з Москвою - The Hill

Пекін зацікавлений не у мирному врегулюванні, а у перемозі Москви, для витіснення США з Європи.

Запропонований Китаєм "мирний план" щодо припинення російської агресії проти України свідчить про підтримку Пекіном дій Москви.

Про це йдеться у статті видання The Hill.

У статті вказується, що "мирний план" Китаю чітко показує, що Пекін та Москва повністю координують свої дії. Якщо враховувати те, що КНР планує допомогти Росії озброєнням, а також нещодавні прольоти китайських розвідувальних аеростатів над США, стає зрозуміло, що російська агресія проти України вигідна Китаю для досягнення своїх цілей, зокрема Пекіну потрібна перемога Москви у цій війні.

У статті підкреслюється, що план Китаю - "це так само оливкова гілка для Європи, як і свідчення підтримки Росії".

Журналісти видання вказують, що стратегічними цілями Китаю та РФ є витіснення США з Європи та тихоокеанського простору.

"Американським політикам варто звернути увагу на уважно підібрані Китаєм слова, покликані у дальній перспективі посіяти розкол між США та їхніми союзниками у західній Європі", - зауважує The Hill.

Для протистояння таким намірам Москви та Пекіну США повинні значно посили військову допомогу України, аби обмежити вплив Росії та Китаю у світі. Зокрема, Пекін хоче заручитись підтримкою європейських країн для протистояння США.

"Чи приймуть європейські держави пропозицію Китаю у найближчому майбутньому, залежить лише від одного фактору: відносного балансу сил у Європі та Азії. США мусять одночасно підтримувати у цій війні Україну та упевнитися в її перемозі, таким чином віднадивши Китай від дій проти Тайваню. Якщо Штатам не вдасться досягти обох цілей, європейські сили дадуть тріщину", - підсумовує видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Сполучених Штатів Джо Байден та премʼєрміністр Великої Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго, під час якої обговорили подальшу підтримку України, а також загрози з боку Китаю.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден заявив, що незабаром планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Проте він точно не сказав, коли саме.

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