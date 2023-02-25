"Мирний план" Китаю: Жданов назвав головний пункт, який там відсутній

У "мирному плані" Китаю щодо припинення війни в Україні відсутній головний пункт – про виведення з території держави російських військ, без чого переговори неможливі.

На це звернув увагу військовий експерт Олег Жданов у ефірі свого YouTube-каналу.

Відповідаючи на запитання глядачів, він підтвердив, що в китайському плані також відсутні пункти про військовополонених та про переміщених осіб.

"Там відсутній головний пункт – це виведення російських війьск. Це основна умова України для початку переговорного процесу з РФ. До речі, військовополонені та переміщені особи – це гуманітарні питання, які обговорюються на рівні спецслужб країн навіть тоді, коли переговорний процес не ведеться. Росія навіть не йде на такі переговори. Вони наших військовополонених утримують як заручників", – розповів військовий експерт.

Він також зазначив, що позиція Китаю – розмита і неконкретна.

"Скоріш за все, саме Путін не пішов на жодні поступки, і Китай швидко переформатовав цей документ з "мирного плану" у політичну позицію Китаю. До речі, зміст цієї позиції дуже відповідає філософії Китаю: все розмите, все неконкретне", – сказав Жданов.

Найціннішим у "мирному плані" Китаю він вбачає пункт про незастосування ядерної зброї.

"Як добре сказав представник Білого дому, реагуючи на цей план, – скоріш за все, цей "мирний план" повинен був бути закінчений після першого пункту. Перший пункт там – повага всіх країн до суверенітету та Статуту ООН. Оголосивши перший пункт, далі можна було вже нічого не оголошувати. Це похідні чи складові першого пункту. Єдине, що найцінніше в цьому плані, там було таке питання про те, що Китай передав РФ "привіт" щодо погроз застосування ядерного озброєння", – резюмував експерт.

Що відомо про "мирний план" Китаю

Нагадаємо, 24 лютого Китай представив свій "мирний план" щодо припинення війни в Україні з 12 пунктів. При цьому в документі взагалі не згадується слово "війна", а також не вказано, яка країна є агресором. Хоча у плані і містяться заклик до поваги суверенітету всіх країн, але одразу ж є заклик відмовитися від санкційпроти РФ. Пекін також застерігає від погроз ядерним ударом, але й одразу ж пропонує відновити мирні переговори і припинити вогонь.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія "підтримує мирний план" Китаю, проте у Кремлі дописали декілька своїх пунктів.

Коментуючи китайський "мирний план", президент України Володимир Зеленський сказав: "Є пункти, які зрозумілі мені, є думки, з якими не погоджуюсь, як і весь світ. Але, тим не менш, це вже щось".

Китай оприлюднив свій "мирний план" для закінчення війни в Україні

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