"Мирний план Трампа": Кулеба пояснив, що повинна буде зробити Україна, коли його представлять

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначає, що Путін із Трампом теоретично можуть домовитися про що завгодно. Але це мають погодити Україна та Євросоюз.

Про це сказав колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтервʼю BBC.

Як втягнути Трампа у довгу гру

Цього тижня його посланець Кіт Келлог приїде з візитом до України. Згодом він обговорить із Дональдом Трампом та Стівом Уіткоффом, який вигляд матиме "мирний план" від США.

"Потрібно взяти цей план і сказати: "Дякую, ми подумаємо". Усі. Це очевидно", — констатував Кулеба.

За його словами, Келлог говорить про досягнення результату за "дні й тижні", а не пів року. Тобто дуже швидко.

"Дивіться, дипломатія має одне просте правило. Можна укласти угоду без одного зі стейкхолдерів або без одного ключового гравця, але неможливо імплементувати угоду без цього гравця", — пояснив дипломат.

Тому, додає Кулеба, Путін із Трампом теоретично можуть домовитися про що завгодно.

"Але поки що Україна та Європейський союз не приймуть ці правила — це все не робоча історія", — завершив ексміністр закордонних справ.

Раніше Кулеба сказав, чи можливе найближчим часом перемир'я з РФ. Він вважає, що сьогодні коректнішим є формулювання "припинення вогню", саме про це говорять Трамп та його люди.

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