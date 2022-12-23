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Мирний план Зеленського щодо війни: у Кремлі відреагували на статтю WSJ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Час на прочитання
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Мирний план Зеленського щодо війни: у Кремлі відреагували на статтю WSJ

Фото: Associated Press

У Москві заявляють, мовляв, "у демілітаризації України є суттєві просування".

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, мовляв, не має інформації про мирний план щодо війни, який готує команда українського лідера Володимира Зеленського.

Так представник Кремля прокоментував матеріал, що з'явився на The Wall Street Journal, пишуть російські ЗМП.

"Кремлю нічого не відомо про те, що Україна нібито готує новий мирний план. У Москві чули заяви Зеленського про мирне врегулювання, але вони були зроблені без урахування нинішніх реалій", - заявив він.

За словами речника Путіна, війна йде за планом, а жодних мирних переговорів не буде. Щобільше, заявив Пєсков, "у демілітаризації України є суттєві просування". Щопрада, про які саме просування йдеться, не повідомив. 

Мирний план Зеленського

Після візиту українського президента до США американська газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал про мирний план Зеленського щодо закінчення війни, який складається з десяти пунктів. Зазначається, що його планують представити ближче до роковин повномастабного вторгненя - у лютому 2023-го.

У листопаді під час саміту G20 Зеленський назвав умови миру з Росією. За словами глави держави, "є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу". Для цього, зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк висловила думку про те, що план Зеленського може стати потенційним вирішенням війни. Саме тому Вашингтон підтримує його. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2403
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