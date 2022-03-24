Миротворча місія до України та нафтове ембарго проти РФ: що обговорюватимуть на саміті НАТО

Миротворча місія до України та нафтове ембарго проти РФ: що обговорюватимуть на саміті НАТО

На саміті також через відеозв'язок виступатиме й Володимир Зеленський.

Незабаром у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, на якому лідери країн НАТО та Євросоюзу обговорюватимуть ключові для України питання. На саміті через відеозв'язок виступить й президент України.

Про це передає кореспондентка "Радіо Свобода", йдеться в сюжеті ТСН.

Загалом, членство України в Альянсі не буде розглядатися. Втім, НАТО й надалі підтримуватиме Київ у війні з Росією. Загалом, до підтримки планується додати допомогу в галузі кібербезпеки й обладнання для захисту від хімічних та ядерних загроз.

Разом з тим, на саміті планується обговорити пропозицію Польщі відправити до України миротворчу місію НАТО. Щоправда, у РФ вже заявили, що розцінюватимуть це, як пряме зіткнення російських військових сил із силами Альянсу.

Також на саміті обговорюватимуть нафтове ембарго проти Росії. На цьому наполягають країни Балтії. Втім, Німеччина поки утримується від такого рішення. Канцлер Шольц пояснив, що негайна відмова від поставок російського газу й нафти спровокує різке падіння німецької економіки.

Окрім того, на саміті НАТО розглянуть п'ятий пакет санкцій проти РФ. Погодять також створення трастового фонду солідарності з Україною. Завдяки цьому кожен охочий зможе вкласти кошти у післявоєнну відбудову України.

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