Миротворча місія в Україні: Зеленський сказав, скільки країн підтримують ідею введення військ

Україна та її партнери поки що мають різні бачення щодо кількості миротворців та працюють над спільною позицією.

Україна та її європейські партнери наразі розглядають питання розгортання миротворчого контингенту в Україні після припинення бойових дій. Але остаточне рішення багато в чому залежатиме від того, яку роль візьмуть на себе Сполучені Штати.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві у середу, 26 лютого.

"Ми працюємо над цим питанням [розгортання в Україні миротворчих військ – ред.]. Мені подобається, що приєдналась вісімка країн, які дивляться на це з позитивом. Багато чого залежить від того, яку роль будуть відігравати США в цьому – кількість країн, особовий склад", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна та її партнери поки що мають різні бачення щодо кількості миротворців та працюють над спільною позицією.

"У нас є різне бачення щодо кількості. З кожної домовленості може бути різне бачення, але головне, щоб ми йшли до сталого справедливого миру, до результату", – наголосив президент.

Нагадаємо, Україна веде переговори щодо гарантій безпеки зі США та Європою. За словами Зеленського, якщо США відстороняться, Україна розгляне інші гарантії безпеки.

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