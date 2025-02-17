Миротворці в Україні: які країни готові направити війська та умови їх введення

Низка європейських країн готові направити до 30 тисяч миротворців для стабілізації ситуації в Україні.

Питання введення миротворчих сил до України набуває все більшої актуальності в контексті пошуку шляхів до стабільного миру.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що деякі країни вже готові надати свої військові контингенти для підтримки миротворчих ініціатив, але лише за умови надання чітких гарантій безпеки.

Детальніше – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Збройні сили Європи

Володимир Зеленський 17 лютого під час відеоконференції з представниками ЗМІ, перебуваючи з візитом в ОАЕ, повідомив, що Україна дуже сильно просунулася у питанні військового контингенту, незважаючи на той факт, що досі є чимало скептиків.

"Питання контингенту, питання європейської армії в цілому може мати такий перший крок. Те, що я сказав про Збройні сили Європи, перший крок – це коли є українська армія і є Збройні сили Європи на території України. Я вважаю, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили. Збройні сили Європи, така армія, яка в небі, на воді, на суші, дронами в штучному інтелекті тощо буде спроможна наносити відповідь у разі наступу на неспровоковану війну Росії", – висловився український лідер.

За його словами, сьогодні є живий майданчик, а "не паперові домовленості".

Таємний план

З побоюванням, що пріоритети безпеки США зрушили в інший бік, група європейських країн тихо працює над планом відправлення військ до України для допомоги в забезпеченні будь-якої майбутньої мирної угоди з Росією, пише видання Associated Press.

Велика Британія та Франція є лідерами цієї ініціативи, хоча деталі залишаються обмеженими. Країни, які беруть участь в обговореннях, не бажають виносити на загал свої плани, щоб не дати президенту Росії Володимиру Путіну перевагу, якщо він погодиться на переговори щодо завершення війни, розпочатої три роки тому.

"Я не вдаватимуся в деталі можливостей, але я погоджуюся з тим, що якщо буде мир, то для України повинна бути якась гарантія безпеки, і Велика Британія відіграватиме свою роль у цьому", – сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в обережних заявах у четвер, 13 лютого.

Приблизно рік тому європейці почали розглядати, який тип сил може знадобитися в Україні. Але відчуття терміновості зросло на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп задля досягнення угоди може взаємодіяти безпосередньо з Путіним, залишивши поза переговорним процесом як Європу, так і Україну.

"Анкета" щодо безпеки України

Як передає Reuters, Вашингтон звернувся до європейських країн із запитом про те, який внесок вони готові зробити в забезпечення безпеки України після війни, зокрема щодо потенційного розміщення військ.

Президент Фінляндії назвав цей запит "анкетою". Європейські держави вирішують, чи відповідати окремо, чи колективно. Reuters повідомляє, що США поставили шість запитань, але їхній зміст невідомий.

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Офіційно Вашингтон не коментував ініціативу, однак неодноразово заявляв, що саме ЄС має взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки України після мирної угоди. Київ своєю чергою вимагає гарантій і від США.

Financial Times писала, що США запитують, чи готові європейці відправити миротворців або надати інші гарантії. AP повідомляє, що деякі країни таємно працюють над планом введення військ у статусі гарантів миру.

Хто може відправити миротворців до України

Відомо, що Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею відправлення миротворців до України в разі припинення вогню, повідомило видання The Times.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прямо заявив, що Лондон готовий направити свої війська до України для забезпечення виконання мирної угоди, інформує The Telegraph.

За словами Стармера, це, зокрема, означає "готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно".

Як повідомляє Reuters, міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард не виключає відправлення шведських військових до України у складі повоєнного миротворчого контингенту.

За словами очільниці шведського МЗС, наразі треба домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право та Україну.

Варто зауважити, що посадовці США висунули ідею розміщення уздовж можливої лінії припинення вогню в Україні військових із неєвропейських країн, зокрема з Китаю та Бразилії, повідомляє The Economist.

Автори статті нагадали, що Франція запропонувала розгортання європейських військ, які перебуватимуть далеко за лінією фронту в Україні та обов’язково будуть зобов’язані приєднатися до будь-якої майбутньої війни.

Американські офіційні особи пропонують інший вид миротворчих сил, включно з неєвропейськими країнами, як-от Бразилією чи Китаємй, які б розмістилися уздовж можливої лінії припинення вогню як свого роду буфер.

Також міністр оборони США Піт Гегсет підкреслив, що європейські миротворці не мають бути частиною місії НАТО.

Своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що не виключає можливості відправлення американських військових до України, якщо Володимир Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме довгострокову незалежність України.

Які країни не підтримують ідею

У The Times заявили, що Німеччина виступає проти зобов'язань відправлення миротворців до України через невизначеність, що стосується майбутніх виборів.

Іспанія також не надсилатиме війська до України до встановлення миру. Про це повідомив іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес перед самітом європейських лідерів у Парижі, передає Reuters.

За словами чиновника, ще зарано обговорювати розгортання військ в Україні.

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"Зараз немає миру, і зусилля повинні бути спрямовані на якнайшвидше досягнення миру. І оскільки очевидно, що європейці завжди хотіли миру, якби це залежало від європейців та українців, ця війна ніколи б не почалася", – сказав Хосе Мануель Альбарес.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що польських солдатів в Україні не буде.

"Питання вирішено. Польща підтримуватиме Україну так, як вона це робила досі: організаційно, відповідно до наших фінансових можливостей, з погляду гуманітарної та військової допомоги. Ми не плануємо відправляти польських солдатів до України. Можливо, інші країни захочуть надати такі гарантії в майбутньому", – заявив Туск.

За його словами, зараз не на часі думати про створення альтернативи трансатлантичному військовому альянсу НАТО. Окрім того, Туск наголосив, мовляв, країни, які пропонують гарантії безпеки Україні, повинні бути впевнені, що зможуть їх дотриматися.

Умови для введення іноземних військ

Раніше, під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, Зеленський повідомив, що деякі країни готові відправити свої війська до України, якщо це стане частиною гарантій безпеки.

“Я не можу говорити за всі країни, бо це їхні внутрішні рішення. Але є позитивні розмови, є розуміння, і деякі держави готові допомагати Україні”, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що відправлення миротворчого контингенту можливе лише за умови надання чітких гарантій безпеки для військових.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що перш ніж вводити миротворчий контингент до України, необхідно мати чіткі гарантії його захисту в разі нападу.

Крістерссон також прокоментував слова президента США щодо необхідності Європи взяти відповідальність після потенційної мирної угоди між Україною та Росією.

“Немає можливості просто залишити наслідки угоди країнам Європейського Союзу. Але, звісно, я не виключаю, що угода потребуватиме захисту і з боку ЄС”, – додав він.

Скільки військ може прибути

У виданні The Washington Post зазначають, що перспектива розміщення європейських військ в Україні набула популярності серед європейських лідерів, оскільки адміністрація Трампа швидко просувається до прямих переговорів з Москвою.

В той час, як Вашингтон виключає можливість розміщення американських військ в Україні, європейські чиновники кажуть, що команда Трампа не виключає перспективи підтримки європейських сил і запитує, яка підтримка США може знадобитися.

Згідно з останньою інформацією, яку подають у виданні, сили "заспокоєння" або "стримування" складатимуться з кількох бригад, можливо, від 25 до 30 тисяч військовослужбовців, які не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові демонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну. Військові можуть бути підтримані більшими силами з-поза меж України, якщо їм знадобиться наростити сили та швидко рухатися.

Франція розвинула військове планування більше, ніж інші, і, за оцінками, могла б направити близько 10000 військових. Інші європейські союзники поки що мають менш чіткі плани.

Гарантії безпеки для України

Політолог Вадим Денисенко вважає, що гарантії безпеки для України не будуть пов'язані з 5 статтею НАТО, де прописано, що напад на одного з учасників НАТО є нападом на НАТО в цілому і викликає відповідь з боку всіх членів Альянсу, а рішення щодо застосування цієї статті ухвалюється після консультацій між його учасниками.

За його словами, гарантії безпеки будуть пов'язані з червоними лініями, які мають бути чітко зафіксовані в майбутньому переговорному документі, який стане завершальним у переговорах.

Політолог назвав чотири головні пункти такого договору:

створення регіональних військово-політичних союзів (до прикладу, Британія–Польща–Україна);

створення умов для запобігання різкому зменшенню максимальної чисельності збройних сил України;

Україна має отримати гарантії щодо постачання відповідних видів зброї.

Політолог також висловив невпевненість у тому, що західні миротворці прибудуть до України.

"Я, чесно кажучи, не вірю ні в які інші гарантії безпеки. Я не вірю ні в які 100000 миротворців, які сюди прийдуть. Я не вірю в якісь там інші квазі-інструменти. Тому, напевно, все ж таки от у цьому напрямку треба було б рухатися. Я думаю, що те, про що я говорю, точно викличе абсолютну консолідацію в абсолютної більшості українського суспільства та українського політикумі", – сказав Денисенко.

Заступник голови оборонного Комітету ВР Єгор Чернєв розповів, що 1,2 тис км фронту нам потрібно декілька дивізій, передає канал Труха.Україна.

"Чи можуть партнери надіслати стільки людей? Велике питання. Присутність, наприклад британців, як країни НАТО – була б суттєвим стримуючим фактором. Оскільки зіткнення росіян з ними – це застосування 5-ї статті НАТО. Про часові рамки я б не давал прогнозів, США надсилали країнам ЄС запити щодо формату гарантій безпеки, коли будуть більш чіткі рамки мирної угоди – тоді ми можемо говорити про миротворчі контингенти країн", - сказав Чернєв.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, чи піде РФ на поступки для завершення війни.

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