"Місію Орбана" піддали нищівній критиці: прем'єр обіцяє не здаватися

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан буде далі продовжувати свою "мирну місію". Не зупинить політика навіть критика з боку Європейського Союзу.

Про це прем'єр заявив в інтерв'ю державному радіо, повідомляє Bloomberg.

За його словами, він надалі налаштований повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться. Приміром, це було у випадку з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю.

Орбан переконаний, що його "миротворча місія" необхідна, щоб зупинити поширення війни. Мовляв, не потрібно розмовляти зі сторонами. Потрібно сказати, "що весь світ хоче миру, тому що ця війна шкодить усім". Орбан наголосив, нібито "світові держави чекають на початок мирних переговорів".

"Просто дуже важко вибратися з окопів, у яких вони перебувають. Але я впевнений, що все зміниться не пізніше дня президентських виборів у США. Тільки краще, щоб це не було панічним і поспішним поворотом", - наголосив він.є

Нагадаємо, після "мирних візитів" Орбан передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні. За його словами, США, Європа, Китай і Туреччина "можуть зіграти вирішальну роль як посередники" у війні. Зокрема, особливу роль він надав експрезиденту США Дональду Трампу, який "прихильний до миру".

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