"Місто-привид": Зеленський розповів, за яких умов у Донецьку знову буде нормальне життя

"Місто-привид": Зеленський розповів, за яких умов у Донецьку знову буде нормальне життя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні окупований Донецьк є містом-привидом, яке втратило абсолютно всі перспективи. І тільки повернення українського закону означатиме для Донецька нормальне життя.

Зеленський висловив переконання, що Донецьк знову прийматиме нові матчі команд світового рівня на "Донбас-Арені".

Про це глава держави розповів у зверненні 8 червня.

"Десять років тому наш Донецьк був сильним, гордим, розвиненим містом, а потім прийшла Росія. Принесла якраз такого неадекватного рівня ідеї. І тепер це місто-привид, яке втратило більшість людей, тисячі життів і абсолютно всі перспективи", – сказав президент.

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"Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор, тільки український закон означитимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на "Донбас-Арені", – наголосив Зеленський.

Неадекватні ідеї РФ і тяжкі бої у Сєвєронецьку – звернення Зеленського за 8 червня

Нагадаємо, протягом доби 7 червня російські війська обстріляли сім населених пунктів Донецької області та поранили мирних жителів. Зруйновано 40 будинків.