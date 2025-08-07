- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Місце зустрічі Трампа з Путіним уже узгоджене — Ушаков
Точне місце зустрічі двох президентів назвуть згодом.
Росія та США погодили домовленість про зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями.
Про це повідомив помічник лідера Кремля Юрій Ушаков.
«Москва і Вашингтон домовилися про те, що зустріч президентів Росії і США відбудеться в найближчі дні. Сторони вже почали підготовку», — коротко сказав Ушаков.
«Наступний тиждень був позначений як орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко», — додав Ушаков.
Нагадаємо, Трамп заявив про зустріч з Путіним після візиту Віткоффа до Москви.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що бажання зустрітися з Трампом висловила російська сторона.
«Президент відкритий для зустрічей як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася», — заявила вона.
Участь європейських лідерів у цій зустрічі не планується, пишуть ЗМІ.
Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.
«Попри те, що Трамп заявив про плани зустрітися з Путіним наступного тижня, підготувати зустріч у такий короткий термін буде складно через предмет самих переговорів і логістичні труднощі», — повідомляє чиновник Білого дому.