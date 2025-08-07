Трамп та Путін / © Associated Press

Росія та США погодили домовленість про зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями.

Про це повідомив помічник лідера Кремля Юрій Ушаков.

«Москва і Вашингтон домовилися про те, що зустріч президентів Росії і США відбудеться в найближчі дні. Сторони вже почали підготовку», — коротко сказав Ушаков.

«Наступний тиждень був позначений як орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко», — додав Ушаков.

Нагадаємо, Трамп заявив про зустріч з Путіним після візиту Віткоффа до Москви.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що бажання зустрітися з Трампом висловила російська сторона.

«Президент відкритий для зустрічей як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася», — заявила вона.

Участь європейських лідерів у цій зустрічі не планується, пишуть ЗМІ.

Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.

«Попри те, що Трамп заявив про плани зустрітися з Путіним наступного тижня, підготувати зустріч у такий короткий термін буде складно через предмет самих переговорів і логістичні труднощі», — повідомляє чиновник Білого дому.