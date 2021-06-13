Місяці полону задля красивої телекартинки: чому Порошенка звинувачують у затягуванні обміну кіборга “Рахмана”

Публікація чергових "плівок Медведчука" знову змусила заговорити про обмін полоненими майже шестирічної давності.

В Україні розгорівся черговий скандал після публікації Bihus.info четвертої частини “плівок Медведчука”. Запитання в суспільства викликала не лише сама роль кума Путіна в переговорному процесі, а й історія зі звільненням “кіборга” Андрія Гречаного (“Рахмана”), яке, судячи із записів, відтягували і причетним до цього називають не лише Медведчука, а й п’ятого президента України Петра Порошенка.

ТСН.ua розповідає про плівки, обмін та про гостру реакцію Петра Порошенка та “Європейської Солідарності” на опубліковані записи.

Як (не)звільняли кіборга “Рахмана”

“Кіборга” Андрія Гречаного звільнили 30 листопада 2015 року. Представили це гучно за участі п’ятого президента Петра Порошенка та під спалахи фотокамер у Борисполі. Український воїн провів у полоні бойовиків чотири місяці. За словами тодішнього глави держави звільнили його лише завдяки перемовинам Нормандської четвірки та тиску Франсуа Олланда (прим. тоді президент Франції) і Ангели Меркель на Володимира Путіна.

Однак все це опинилося під сумнівом після публікації чергової частини “плівок Медведчука”. З них випливає, що нібито обмін затримували спеціально, а “Рахмана” могли б звільнити набагато швидше, якби процес не був би політизованим.

Вже у серпні спроби витягти полоненого почав Олексій Мочанов (товариш Гречанова і на той момент – радник міністра оборони). За словами Мочанова, бойовики були готові віддати “Рахмана ”в обмін на взятого в полон українськими військовими російського кадрового офіцера Старкова. Але тоді українська сторона заявила Мочанову, що Старков повинен пройти через суд.Обмін не відбувся.

Потім, у вересні, переговорник Віктор Медведчук, судячи із записів, відмовляється від пропозиції бойовиків обміняти Гречанова.

Риторика від “та ні Олю” до “цей обмін надто важливий” змінилася у Медведчука в листопаді. Коли обмін знову був за крок до завершення і Гречанова мали б віддати Олексію Мочанову, який весь цей час займався процесом, Медвдедчук, нібито, телефонує “міністру оборони “ДНР” Володимиру Кононову і вимагає заблокувати цей процес, адже “існують домовленості перших осіб двох держав”.

До того ж Віктор Медведчук на записах акцентує увагу на створенні прецеденту, адже російський майор Старков на той момент вже був засуджений в Україні, але помилуваний Петром Порошенком. Таке помилування, за словами Медведчука, і є прецедентом, адже це перше помилування безпосереднього учасника війни, яке може використовуватися надалі.

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Сам “Рахман” в коментарі розслідувачам теж визнає, що спроб обміну було мінімум чотири, але вони зірвалися.

Врешті, процес пройшов таємно, а Гречанова одразу привезли до аеропорту “Бориспіль” аж 30 листопада, де він чекав на приліт Петра Порошенка, а потім вже у присутності камер та президента зробив перший дзвінок матері.

За словами Олексія Мочанова, “Рахмана” передали о 16-й, а зателефонувати рідним йому дозволили лише тоді, коли прибув президент.

“Я думаю, вже 9 вечора, вже міг би і мені зателефонувати, сказати, що на місці і все нормально. Але тоді Петро Олексійович (прим. Порошенко) повертався з Парижу. “Рахмана” привезли до аеропорту, переодягнули і змусили чекати, коли повернеться літак з президентом, щоб цей історичний дзвінок мамі відбувся конкретно… живі відчуття”, - коментує Мочанов Bihus.info.

"Дуже боровся за його визволення" - Порошенко

На публікацію “плівок Медведчука” відреагував і сам Петро Порошенко. Він одразу ж назвав це “перетином червоних ліній” і "скотством використовувати тему заручників і полонених у політичній боротьбі проти опонентів". Після чого пригадав про кількість в'язнів звільнених під час своєї каденції.

П’ятий президент переконує, що питання звільнення “Рахмана” було особливе і він “дуже боровся за його визволення”.

“Росіяни вимагали обміняти «Рахмана» на російського майора Старкова. Відпустити його без рішення суду – означало позбавити Україну надзвичайно важливих аргументів у суді проти РФ, доказів злочинів Кремля, які здійснювалися за наказом Путіна і начальника російського Генштабу Герасимова. Це була дилема. Ти маєш з одного боку долю конкретного українця, який знаходиться в полоні, а з іншого боку – доля 42 мільйонів українців, і ти маєш захистити українську землю і українську державу”, - заявив Порошенко в ефірі телеканалу “Прямий та додав, що за час президентства звільнив 3300 українців.

Геращенко у студії "Право на владу"

Скандал став головною темою обговорення в ефірі “Право на владу” 10 червня. В студії програми не обійшлося без звинувачень та гучних заяв. Під час обговорення на захист Порошенка вступилася депутатка від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко. За її словами російського військового Старкова хотіли обміняти на Надію Савченко або Олега Сенцова

“Ми робили все для того, щоб поміняти Старкова на Надю Савченко або на Сенцова. І під час перемовин, коли говорилося про Гречанова мова йшла також про людей, які були в цих бойовиків, батальйонів… Але щоб спробувати “вибити”, - заявила Геращенко в ефірі “Право на владу”.

Своєю чергою, Олексій Мочанов поставив запитання, чому матері “Рахмана” довелося чекати дзвінка від сина до пізньої ночі та прибуття президента у “Бориспіль”, коли військовий був звільнений ще о 16-й годині дня. На це запитання впродовж ефіру Геращенко відповіді так і не дала, але поскандалила з ведучою Наталією Мосейчук.

Ірина Геращенко заявила, що журналісти телеканалу "1+1" не висвітлюють інформації про українських військових та полонених, яких утримують окупанти. На це ведуча програми Наталія Мосейчук зауважила, що це - брехня, оскільки випуски новин регулярно починаються із інформації з фронту.

Ірина Геращенко: "Я повністю підтримую вашу позицію щодо Медведчука. Наскільки ми знаємо, він є співвласником телеканалу "1+1". Тут правильні прозвучали речі відносно квартир військовослужбовцям, яких звільнили, але вони залишаються сьогодні без соціальних пакетів. Давайте 25% зарплат всіх співробітників каналу "1+1" за місяць ми перерахуємо на закупівлю квартир, наприклад, Івану Дєєву та Ігорю Козловському. Я віддам всю свою зарплату за місяць. Давайте купимо ці квартири. Порошенко кільком військовослужбовцям квартири купив. Давайте зробимо разом щось хороше для кількох військових. І списки вам віддам".

Наталія Мосейчук: "Списки я візьму, пані Ірино. А те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, це називається скотство".

Ірина Геращенко: "230 українців і кримських татар утримуються сьогодні у тюрмах окупованого Донбасу, 109 українців і кримських татар утримуються сьогодні у Криму і Російській Федерації. Я думаю, що скотство - спекулювати на їх життях і цим не займатися. Списки - і давайте ми разом цим займемся".

Наталія Мосейчук: "Коли Мочанов сказав, що мати не отримала дзвінка від свого сина, коли він був звільнений, а все це підтасовувалося під кабінет п'ятого президента України, дуже хотілося б почути ваші пояснення, чому".

Ірина Геращенко: "Журналісти "1+1" були присутні на всіх звільненнях, де була присутня я. Коли ми забрали Макуха, Герасименка, Лазаренка, ми відразу дали тоді їм телефони. Всі звільнення, які відбувалися, - ми відразу передавали телефони, щоб вони могли зробити цей дзвінок. Скотство, пані Наталя, це - спекулювати на цьому. Звільнення людей було дуже важкою роботою".

Наталія Мосейчук: "Це лідер вашої партії сьогодні сказав".

Ірина Геращенко: "Ви знаєте, хочу сказати, що він правильно сказав. Тому що, мені здається, сьогодні треба об'єднатися навколо того, щоб звільнити 230 і 109 людей. Їх прізвища нікому не відомі. На вашому каналі два роки не виходить жодного сюжету про жодну людину, яку утримує Путін. Про Виговського ви не розповідаєте, про кримських татар, про їх родини. Давайте разом про це розкажемо".

Наталія Мосейчук: "Пані Ірино, мені завжди роблять зауваження, коли я говорю гострі речі. І коли я кажу слово "брешете"... Мені дуже часто роблять зауваження за слово "брешете". Але в даному випадку ви навіть не обманюєте, пані Ірино, ви брешете. Тому що кожен 19:30 випуск "ТСН" у нас про фронт. Жоден інший канал не займається так фронтовими справами, як займається канал "1+1".

"Це – скотство": в прямому ефірі "Право на владу" посперечалися Мосейчук і Геращенко

У брехні і прикритті Петра Порошенка нардепку також звинуватив правник Геннадій Друзенко, він порівняв її з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

Правник Друзенко порівняв Ірину Геращенко із російською пропагандисткою

Друзенко закликав Ірину Геращенко визнати, що після оприлюднення "плівок Медведчука", Петро Порошенко є неправим. Однак до кінця ефіру нардепка від “Європейської Солідарності” так і не змогла пояснити скандал із записами, однак не визнала, що перемовини стосовно обміну затягувалися.

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