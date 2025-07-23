Мітингувальники у Києві відреагували на підписання Зеленським закону про НАБУ та САП (відео)

Мітингувальники / © фото: Яна Слєсарчук

Реклама

Пізно ввечері 22 липня учасники протесту в центрі Києва відреагували на підписання президентом України Володимиром Зеленським скандального закону №12414. Протестувальники скандують — «Ганьба», «Зеля — чорт» і «Влада — це народ».

Про це повідомило видання Суспільне.

Попри початок комендантської години люди продовжують залишатися біля театру імені Івана Франка.

Реклама

Мітингувальники в Києві / © Суспільне

Мітингувальники в Києві. Відео: КИЇВ24

Мітинг розпочався ще о 20:00. Протестні акції пройшли 22 липня також у Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах. Сотні людей зібралися, щоб висловити протест проти ухвалення скандального законопроєкту щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП.

Нагадаємо, 22 липня, Верховна Рада України ухвалила скандальний закон №12414 у другому читанні, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування певних кримінальних правопорушень під час воєнного стану.

Основною суттю поправок стала значна зміна підпорядкованості та зменшення незалежності двох антикорупційних органів — НАБУ і САП.

Одразу після голосування законопроєкт підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, далі документ передали на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Реклама

Ввечері стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 12414, поправки до якого передають генпрокурору повноваження керувати Національним антикорупційним бюро (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).