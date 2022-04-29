"Миттєвих рішень немає": Зеленський розповів, коли зникне дефіцит пального

Президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом тижня-максимум двох буде забезпечена така система постачання пального до України, яка зможе не допускати його дефіциту.

Уряд України 29 квітня розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Черги і зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання і зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти. І тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня-максимум двох буде забезпечена така система постачання пального до України, така система, яка зможе не допускати дефіциту", – розповів президент.

"Після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу це дійсно складне завдання. Але урядовці разом з постачальниками пального, разом з трейдерами і мережами мають виконати і це завдання. Як би складно не було. Впевнений, виконають. Маємо брати в Європейському Союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян", – додав глава держави.

Зеленський також розповів в інтерв’ю польським ЗМІ, що обговорював з президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального.

"Польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим "Нафтогазом" та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть", – сказав президент України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 65-го дня війни

Нагадаємо, 29 квітня перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомили, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Проте очікується незначне його здорожчання.

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