Мюнхенська конференція 2026: якою буде безпека Європи та України на тлі політики Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Цьогорічна зустріч Мюнхенської конференції, яка розпочнеться в п’ятницю, 13 лютого, відбуватиметься на тлі низки конфліктів, зокрема війни РФ проти України, війн у Газі, Судані.

Про це пише видання Reuters.

«Я не пам’ятаю часу, коли ми стикалися з більшою кількістю одночасних воєн, криз і конфліктів такого масштабу», — сказав очільник Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер.

Трансатлантичні зв’язки вже давно є центральною темою Мюнхенської конференції з безпеки, що була започаткована як форум для обговорення питань оборони Заходу під час холодної війни. Однак беззаперечне припущення про трансатлантичну співпрацю, яке лежало в її основі, підірване тим, що Ішингер назвав «політикою руйнування», в якій «на порядку денному стоїть не ретельне реформування та коригування політики, а тотальне руйнування».

«Президент США Дональд Трамп санкціонував операцію з затримання лідера Венесуели, погрожував іншим латиноамериканським країнам подібними військовими діями, запровадив мита як проти друзів, так і проти ворогів, і відкрито говорив про анексію Гренландії — крок, який фактично може покласти кінець НАТО», — нагадали журналісти.

Новий жорсткий тон адміністрації Трампа, включаючи суворе попередження про те, що Європі загрожує «знищення цивілізації», потряс союзників, які пообіцяли збільшити видатки на свої збройні сили після десятиліть нехтування ними.

Однак залежність Європи від військової підтримки США буде подолана лише через роки, що залишає континент вразливим в умовах протистояння з Росією на тлі війни РФ проти України.

«Після того, як Трамп поставив НАТО на межу розпаду своїми погрозами анексувати Гренландію, він, здається, наразі відступив під сильним тиском багатьох своїх прихильників», — зазначила Клаудія Мейджор з Німецького фонду Маршалла.

Вона зазначила, що фундаментальні зміни в трансатлантичних відносинах не відбулися, вказавши, що зупинками Рубіо в Європі після Мюнхена будуть Угорщина і Словаччина — обидві країни очолювані націоналістичними лідерами, які часто конфліктують з ЄС з таких ключових питань, як підтримка України.

Мейджор додала, що зустріч все ж може надати європейським союзникам можливість домогтися від Вашингтона подальшої підтримки України, зокрема в питаннях гарантій безпеки.

Нагадаємо, до Мюнхена запрошено понад 50 інших світових лідерів. Безпекова конференція відбуватиметься тоді, коли безпека Європи стає дедалі крихкішою. Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, буде присутній на заході, і можливість зустрічі вже закладена в його робочий графік.

Нова Стратегія національної безпеки США (NSS), опублікована наприкінці минулого року, закликає Європу «стати на власні ноги» та взяти на себе «головну відповідальність за власну безпеку». Це посилило побоювання, що США дедалі менше бажають підтримувати обороноздатність Європи.