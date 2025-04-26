Зеленський і Трамп / © Getty Images

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Між США і Україною досі є серйозні розбіжності щодо умов рамкової мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до українського уряду, яке ознайомилося з обома варіантами угоди.

Основними каменями спотикання стали безпекові гарантії для України та позиція США щодо визнання контролю Росії над Кримом.

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Україна також наполягає на обговоренні питання утримання Росією територій, захоплених від моменту вторгнення 2022 року, після припинення вогню.

Контрпропозиція України, яку підписали також Франція, Велика Британія та Німеччина, була передана представнику Дональда Трампа з українського питання — Кіту Келлогу. Вона передбачає першочергове та безумовне припинення вогню з обох сторін, що є головною вимогою Києва перед початком будь-яких інших дій.

«Водночас Україна загалом погодилася з низкою положень початкового американського плану, зокрема: поступовим зняттям санкцій проти Росії, запроваджених від 2014 року, після реалізації мирного плану, відмовою України від вступу до НАТО, замороженням лінії фронту, поверненням контролю над територією навколо Запорізької атомної електростанції», — пише видання із посиланням на джерело.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито дуже близькі до угоди про припинення війни.